В Черное море вошел российский эсминец «Североморск»

Впервые за время оккупации Крыма в черноморскую акваторию вошел корабль, который относят к основной ударной силе ВМФ РФ в дальней морской зоне.

В среду утром в Черное море вошел боевой корабль Северного флота Российской Федерации – ракетный эсминец «Североморск» (бортовой номер 619), сообщил об этом в своем микроблоге Twitter морской споттер пролива Босфор Йорук Изик, опубликовав соответствующие фото.

Большой противолодочный корабль «Североморск» габаритами 163х19 м был заложен в Калининграде летом 1984 года, 31 год назад он вошел в состав ВМФ СССР. Состав экипажа – 293 человека. Ранее носил название «Симферополь».

Russia brings real fire power to Black Sea: Backbone of the Fleet: #ВМФ Project 1155 Northern Fleet Сф Udaloy class destroyer, armed with SA-N-9 Gauntlet/Kinzhal & SS-N-14 Silex/Rastrub & 533mm torpedoes, Severomorsk 619 transited Bosphorus en route to Sevastopol 05:00Z pic.twitter.com/jlmgyk7he6

— Yörük Işık (@YorukIsik) January 9, 2019