В Черное море вошел российский эсминец «Североморск»

Впервые за время оккупации Крыма в черноморскую акваторию вошел корабль, который относят к основной ударной силе ВМФ РФ в дальней морской зоне.

В среду утром в Черное море вошел боевой корабль Северного флота Российской Федерации – ракетный эсминец «Североморск» (бортовой номер 619), сообщил об этом в своем микроблоге Twitter морской споттер пролива Босфор Йорук Изик, опубликовав соответствующие фото.

Большой противолодочный корабль «Североморск» габаритами 163х19 м был заложен в Калининграде летом 1984 года, 31 год назад он вошел в состав ВМФ СССР. Состав экипажа – 293 человека. Ранее носил название «Симферополь».

Russia brings real fire power to Black Sea: Backbone of the Fleet: #ВМФ Project 1155 Northern Fleet Сф Udaloy class destroyer, armed with SA-N-9 Gauntlet/Kinzhal & SS-N-14 Silex/Rastrub & 533mm torpedoes, Severomorsk 619 transited Bosphorus en route to Sevastopol 05:00Z pic.twitter.com/jlmgyk7he6 — Yörük Işık (@YorukIsik) January 9, 2019

Как отметил в Facebook руководитель мониторингового проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко, впервые за время оккупации Крыма в черноморскую акваторию вошел не просто десантный корабль другого флота РФ, чем Черноморский (десантные корабли других флотов РФ постоянно используются для перевозок из Крыма и Новороссийска в Сирию), а корабль, который относят к основной ударной силе ВМФ РФ в дальней морской зоне.

«Мониторинговая группа «Майдана иностранных дел», «Института Черноморских стратегических исследований» и редакции BlackSeaNews сообщает об очень интересном событии: Утром 9 января 2019 в Черное море вошел боевой корабль Северного флота РФ – ракетный противолодочный эсминец «Североморск» (619), проект «Фрегат», по классификации НАТО – Udaloy», – написал он.

Напомним, ранее, 6 января, в акваторию Черного моря направился американский десантный корабль-док USS Fort McHenry.

«Украинско-Российское обозрение»