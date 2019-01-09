Новый председатель ОБСЕ посетит Донбасс в середине января

Глава внешнеполитического ведомства Словакии и председатель ОБСЕ Лайчак вместе с делегацией также съездит в Мариуполь.

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак посетит Донбасс 14-20 января, сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Павел Климкин, передает «Левый Берег».

«Много министров, наших друзей, посетят на следующей неделе Мариуполь. Новый руководитель ОБСЕ, господин Лайчак тоже посетит Донбасс», – сказал он.

Какие населенные пункты Лайчак посетит во время визита, Климкин не уточнил.

Напомним, последний раз глава ОБСЕ был на Донбассе в 2018 году, когда в Украину приезжал итальянец Анжелино Альфано.

С 1 января председательство в ОБСЕ перешло от Италии к Словакии.

«Левый Берег»