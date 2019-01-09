России никогда не используют людей, как пешек в дипломатической игре, – Песков

Так Песков прокомментировал вопрос, о возможности обмена арестованного по обвинению в шпионаже американца Уилана на задержанную в США Бутину.

В Кремле не слышали заявлений о возможности обмена гражданина США Пола Уилана, арестованного в Москве по обвинению в шпионаже, на россиянку Марию Бутину, находящуюся в американской тюрьме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об этом журналистам, передает «РБК».

«В России никогда не используют людей в качестве пешки в дипломатической игре. В России ведут контрразведывательную деятельность в отношении тех, кто подозревается в шпионской деятельности. Это на регулярной основе осуществляется. В России никто никогда людей в качестве пешек не использует», – утверждает Песков.

«Были заявления наших официальных служб и МИД, больше добавить нечего», – сказал он.

Пола Уилана задержали в Москве 31 декабря, в отношении него завели уголовное дело по статье о шпионаже. По данным Times, ФСБ обвинила американца в получении компьютерной карты памяти с секретным списком российских агентов в одной из столичных гостиниц.

Позднее Уилан был арестован. Его родственники сообщали, что Пол приехал в Москву на свадьбу к своим знакомым.

В 1990-х и 2000-х годах Уилан служил в морской пехоте США, участвовал в военной кампании в Ираке. В 2017 году занял пост директора по безопасности в компании BorgWarner, которая поставляет автозапчасти.

По данным СМИ, помимо гражданства США у него есть еще по меньшей мере три паспорта: Великобритании, Канады и Ирландии.

Марию Бутину арестовали летом 2018 года в США по обвинению в работе иностранным агентом. Сначала девушка не признавала свою вину, но в декабре пошла на сделку со следствием.

Ей грозило до 15 лет тюрьмы, но после сотрудничества со следствием возможный срок заключения сократился до 5 лет.

«РБК»