Победы чукчей над русской армией. Какой должна быть антироссийская пропаганда Украины

В идеологической войне побеждают продуманностью и точностью попаданий. Торпедой смеха можно топить даже большие и дорогие идеологические линкоры.

Сейчас на России вовсю раскручивают фильм Т-34 снятый по мотивам геройских боев россиянской ваты в «World of Tanks» и древнесовкового фильма «Жаворонок». Кто «Жаворонка» не смотрел – те, сразу говорю, ничего не потеряли. Это была удивительно унылая, даже по советским меркам, жвачка, пишет на страницах издания «Деловая Столица» Сергей Ильченко.

Современный «World of жаворонок» снят пободрее, рассчитан на возбуждение коленно-патриотических рефлексов впавших в идиотизм россиян, и, надо признать, в этой роли будет работать. То есть, как пропагандистское изделие, рассчитанное на деградировавшую и утратившую человеческий облик российскую аудиторию фильм, в целом, отвечает поставленным задачам: патриотично мотивировать российских идиотов.

Конечно, от единичного акта просмотра мотивация будет относительно слабой, но, как известно, вода камень точит – по капельке, по чуть-чуть, и вот глядишь, очередной «доброволец» уже едет на Донбасс убивать украинцев. А это означает, что обратный процесс – антипатриотическая демотивация российских идиотов – одна из важных задач, стоящих перед нами.

Очевидно, подходить к ней следует творчески, высматривая болезненные места для нанесения эффективных точечных ударов. Дорогущий фильм со спецэффектами говорите? Значит, надо торпедировать его максимально дешевым способом, заставив идиотов почувствовать себя еще большими идиотами, чем они есть, и вызвав смех у вменяемых людей.

Как это сделать? Поскольку речь идет о любителях игры в танчики, я бы рекомендовал ремейк «по мотивам» «Т-34» под названием «Panzer T-V».

Сюжет вырисовывается примерно такой. Сибирь. Лагерь немецких военнопленных рядом с танковым полигоном. Начальник лагеря и начальник полигона, два абсолютно деградировавших урода, утративших все признаки человеческого, тихо спиваются от скуки, изобретая дикие и кровавые развлечения, от которых зрители должны начать блевать прямо в зале. Возможна, как дань российским культурным традициям – и гомоэротическая линия в их отношениях. Упырям скучно, очень скучно, им уже все приелось.

И тут в клуб привозят новый фильм – тот самый «Т-34» – фрагменты которого войдут в «Panzer T-V». Такая хронологическая накладка вполне позволительная в художественном произведении.Тем более, что она вполне перекликается с кадрами из самого Т-34, судя по которым у немцев во Вторую Мировую войну уже были в ходу ЖК-мониторы.

Фильм упырей впечатляет. Они загораются идеей и тоже не прочь поиграть в танчики А тут как раз на полигон приходит эшелон с битой немецкой техникой, для использования в качестве мишеней. И вдруг – о чудо, среди полного хлама в эшелоне попадается почти целая «Пантера».

Узнав об этом, два скучающих урода решают устроить развлечение. Из немецких пленных – бывших танкистов – подбирается экипаж для расстрела в ходе танкового биатлона. Плата за жизнь – приличная еда на время подготовки и освобождение от общих работ – до самой смерти; за отказ – смерть под пыткой, в духе развлечений, уже показанных зрителям.

Но для начала смертники должны поставить свою Пантеру на ход, подбирая целые узлы с других разбитых машин. Конвой – естественно, классический, «вологодский» – спившиеся в десяти поколениях уродливые выродки, в технике ничего не понимает, да и бежать немцам некуда, так что охраняют их довольно формально.

В результате, обыскивая битые машины, по снаряду, по десятку патронов наши герои втихаря комплектуют Пантеру боекомплектом, приводят в порядок орудие и пулеметы – и, само собой, ставят танк на ход, а заодно чинят рацию, получая возможность слушать переговоры советских танкобиатлонистов. Словом, арийские парни решают умереть красиво.

И вот, день настал. Пять бурятских – непременно бурятских, поскольку неспособность российских вырожденцев управлять танком должна быть ясно показана на примере вологодского конвоя, экипажей на Т-34-85 – собираются затравить одинокую «Пантеру». Начальник полигона, похожий на Кобзона, ставит им боевую задачу, переспрашивает, буряты ли они и идиотически радуется по этому поводу. Но жертва нежданно превращается в охотника.

Эта часть фильма должна быть сделана со вкусом, с максимумом подробностей и крупных планов: горящие Т-34 и горящие в них буряты, паника на КП, перекидывающаяся на лагерь, пять горящих танков и неуязвимая Пантера сначала громящая полигон, а затем взламывающая ограду лагеря и расстреливающая из пулеметов конвой вместе с п…сом – начлагом.

Разумеется хеппи-энда тут нет. Парни погибают – но погибают как герои древних саг, направляясь, подхваченные валькириями, прямиком в Валгаллу – то ли в своем воображении, то ли и в самом деле – здесь в сюжете уместна некоторая двузначность.

Такой фильм, снятый в жанре черной комедии, с использованием сцен из игры World of Tanks и фильма «Т-34» – и явно его пародирующий можно было бы снять совсем недорого. Сложные батальные сцены заменять компьютерной графикой из World of Tanks – и это вполне прокатит в комедийной пародии при нынешнем уровне такой графики. А потом выложить его на торренты и на ютуб и любоваться на ватный вой. Россияне обязательно будут его смотреть – просто из любопытства. В этом можно не сомневаться. Ну а остальные зрители, из нормальных стран – смотрели бы его как черную комедию.

Если бы такой фильм был снят хотя бы с минимально приемлемым актерским составом, он стал бы самым настоящим психологическим айкидо. Вот отчего бы в самом деле такие фильмы не снимать, пусть и малым бюджетом, торпедируя российский агитпроп с его затратными постановками? Врага надо разлагать! В том числе, и в первую очередь – морально.

Дело конечно не в одной только этой российской ленте – кстати, на редкость бездарной, действительно рассчитанной на ущербных дебилов, в который превращено население России. Можно привести и другие примеры.

«Был бы я кинопродюсером, – написал в своем ФБ политолог Артем Филипенко, – я бы, например, снял фильм о битве на реке Орловой 25 марта 1747 года. Не знали о такой?»

«Сражение при Литтл-Биг-Хорн 25-26 июня, когда индейцы сиу в ходе боя перебили 266 «бледнолицых» солдат во главе с генералом Кастером и написано немало, да и снято достаточно, от пафосного «Они умерли в сапогах» до обличающего «Маленький большой человек», – пишет далее Филипенко. – А вот о битве на Орловой, в ходе которой чукчи разбили русский отряд во главе с майором Павлуцким известно гораздо меньше. А ведь событие было знаменательное. Русские были даже вынуждены временно отступить и сжечь Анадырский острог».

Что ж, «покорение Сибири» дает массу сюжетов о зверствах русских колонизаторов, перед которыми рассказы о бедных американских индейцах просто бледнеют. И жанр истерна – похожий на вестерн, но на российском историческом материале, показывающий русских как сборище отморозков – каковыми они и были – тоже был бы прекрасным и востребованным ходом.

«Я думаю, – резюмирует Филипенко, – что русских, ну или если кого-то возмущает этот этноним, то россиян, вообще сложно назвать нацией. Скорее, это исторически сложившееся сообщество палачей, садистов, алкашни и некрофилов с довольно примитивным архетипом сознания. Хотя даже про сознание тут сложно говорить, скорее инстинкты. Ну, например, неприятие цивилизации как таковой. Когда-нибудь, когда у них отнимут ядерную дубинку, а различные ранее покоренные народы разбегутся по своим национальным квартирам, для представителей этого сообщества будут созданы резервации, где их будут показывать за деньги посетителям.

И посетители за скромную цену – пару бутылок водки, смогут посмотреть, к примеру, русскую свадьбу с дракой, или смертельный для культурного человека номер – выпивание двух литров водки без закуски и на халяву, или прослушать хоровое пение аборигенов, типа «вставай страна огромная…». Это будет очень поучительное зрелище. И в качестве бонуса аборигенам будет предоставлено право беспошлинной выгонки гидролизного спирта. Кстати, тоже прекрасный сюжет для фильма».

Кто станет спорить? Прекрасный сюжет! Вокруг нас вообще море прекрасных сюжетов. Надо только реализовывать их… и вот тут мы упираемся в стену. Дело в общем подходе, точнее, в его тотальном – и фатальном для нас отсутствии из-за чего мы ведем идеологическую войну с Россией очень вяло. Мы не вторгаемся на территорию врага, не разбиваем и не осмеиваем его идеологические разработки, не проводим идеологических рейдов по его уязвимым тылам. Между тем, это как раз та область, в которой, действуя точечными ударами, можно было бы при минимальных затратах причинять России максимальный ущерб, сводя на нет эффект от многомиллиардных пропагандистских вложений.

Может быть дело в том, что мы еще не осознали: глухая оборона бесперспективна? Мы еще не поняли, что непременно должны идти в наступление, в том числе и в идеологической войне? Что должны быть агрессивны и задиристы, и сами лезть в драку, первыми, при любой возможности и поводе?

Увы, это так. Мы все еще не прониклись пониманием того, что нам не нужен мир с Россией – ни военный, ни идейный, ни какой-либо еще. Ни мир, ни перемирие, ни «граница на замке» и за высокой стеной – ничто из этого списка нас не устроит. Нам подойдет только один вариант будущего – исчезновение России с политической карты, ее дробление – и полная идейная смерть, так, чтобы само слово «Россия» на бывшей российской территории стало ругательством.

Других вариантов тут просто нет – никакое сосуществование с Россией для Украины невозможно. Если мы не уничтожим Россию – сами ли, или используя и направляя в нужное нам русло ход мировых событий, то она уничтожит нас, и ничего третьего не дано.

Возможностей для осмеивания и пародирования российской истории и современности имеется множество. Уязвимых мест в российской идеологии – несметное число. Нет только одного – нет понимания необходимости такой работы на государственном уровне. Как следствие, нет и программы по созданию мозговых центров, которые планировали бы и проводили такие операции. Можно назвать их информационно-когнитивным спецназом.

Причем, в России такую работу против нас как раз ведут, и очень интенсивно. И центры такие там есть – и работают в три смены, выдавая на гора идеологический яд для разложения нашего общества. Не только, впрочем, нашего, но и западного тоже – но на Западе полагают, что смогут решить проблему асимметричным способом. А что же до нас, то получение Украиной Томоса и выдавливание из нее УПЦ МП резко подстегнет активность такой работы против нас и улучшит ее финансирование.

Мы же фактически бездействуем. Если идеологическая работа с собственным населением еще кое-как, через пень-колоду и спустя рукава нами ведется, то операции по идеологическому и информационному разложению противника отсутствуют как таковые. Причем, при отсутствии украинской пропаганды нацеленной именно на россиян, возникает пустая ниша, которую тут же заполняют российские пропагандисты, транслируя внутрь России украинскую пропаганду, предназначенную для внутреннего использования. Которая в результате фактически дополняет путинскую, и в унисон с ней консолидирует российское общество вокруг кремлевской власти.

Это вполне объяснимо: если человеку, даже изначально настроенному к Украине нейтрально, или с осторожным интересом, постоянно сообщать, что для украинцев он враг, оккупант, агрессор, то он, в конце концов, утвердится в мысли, что «Россия» – он и Путин– действительно должны намертво держать оборону от окруживших их врагов.

Но нам нужно не это! Нам нужно ломать российскую оборону, разобщать и ослаблять российское общество. Дискурс пропаганды направленный на каждого отдельного россиянина должен звучать как «Путинская Россия – это не ты». Это не твоя страна, она враждебна тебе, путинская банда поработила и ограбила народы России, и, прежде всего, русский народ, а сейчас подсовывает россиянам идеологические обманки, втянув их в войну с Украиной. Не верьте этому обману, он фальшив и смешон!»

Разумеется, это даже не полуправда. Путин – порождение всего российского народа, его концентрированное выражение, и самый, пожалуй, народный правитель за всю российскую историю. Сын вахтера и уборщицы – куда уж народнее? Но правда тут вообще ни при чем.

Перед нами стоит утилитарная задача: разобщить и разломать русское общество, внести в него максимально возможный раздрай, заставить русских смеяться над спускаемыми им сверху идеологическими штампами – которые, и вот это уже правда – действительно смешные и идиотские. Что же касается каждого отдельного россиянина, то наша пропаганда, нацеленная на Россию, должна давать ему возможность красиво отойти в сторону, причислив себя к жертвам российского режима, притом, во многих поколениях.

И только дав россиянам моральную возможность дистанцироваться от российского государства и российской официальной истории; дав им возможность почувствовать себя частью другой общности, которой российское государство враждебно, как сегодня, так и в исторической ретроспективе, предложив им истории, идеологии и самоидентификации иных общностей, к которым они могут свободно присоединиться, начав идентифицировать себя уже с ними – общностей не просто альтернативных, но активно враждебных официальной российской – только тогда можно развивать тезис о том, что «Россия – это Мордор». Приглашая каждого россиянина, уже осознавшего и зримо увидевшего, что он не часть России, а ее бесправный пленник, в свои союзники и во враги Мордора.

Но, может быть, это все блажь, ненужные игры? Может быть, Россию можно победить, не разгромив ее перед этим идеологически, не разнеся в мелкие осколки российское общество, не создав в нем групп противостояния «генеральной линии» Кремля? Увы, нет. Как показывает исторический опыт, это невозможно. Все завоеватели России, потерпевшие поражение в войне с ней – и Наполеон, и Гитлер – совершали именно эту ошибку, а когда спохватывались, и попытались исправить ситуацию – было уже поздно.

Это же показывают и успешные примеры сокрушения России – крушение Российской Империи и СССР были бы невозможны без предшествовавшего им идеологического разгрома. И даже беглый анализ событий приведет нас к тому, что ничего случайного в этих разгромах не было. Они стали итогом большой работы, проведенной заинтересованными сторонами.

Но сейчас историческая обстановка такова, что нам не приходится рассчитывать на то, что эту работу выполнит кто-то, кроме нас. Сегодня в разгроме и расчленении России по-настоящему кроме Украины никто в мире не заинтересован. Крупным игрокам нужно вовсе не это.

Запад хочет снизить градус российской агрессивности, постепенно имплементируя в свое общество умеренных представителей российской элиты, и уничтожая ее деструктивную часть. Причем, на Западе сложилась впечатление, что этот процесс идет, хотя и медленно. Чисто формально достижения налицо: абсолютное большинство российских верхов и 100% членов их семей уже имеют на Западе недвижимость, счета, и вторые-третьи западные гражданства, помимо российского.

Запад не устраивает только русская мафия, возникшая от слияния КГБ и международной организованной преступности, и тесно сросшаяся сегодня с российским государством, поскольку такая мафия, по самой своей природе, деструктивна – и вот ее-то Запад и пытается давить, полагая, что этот гнойник можно вычистить, сохранив остальную Россию.

На выходе Запад рассчитывает получить Россию-лайт, лишенную нынешнего мессианства мирового масштаба, прикрывающего желание защитить, сохранить и удержать за собой нишу международной преступности, которую контролирует Кремль, загнанную в приемлемые юридические рамки и уже не угрожающую сжечь весь мир ядерным ударом.

И Китай тоже не хочет обрушения России. Пекин успешно сотрудничает с Москвой, скупая и осваивая Россию по кускам, медленно и неспешно – в китайском языке есть для этого даже специальная идиома, одно слово, переводимое как «поглощать медленно как гусеница шелкопряда поедает тутовый лист».

Словом, и Запад, и Китай рассчитывают сегодня на мирный сценарий усмирения России. Идея эта, увы, оторвана от реальности и базируется на плохом знании российского человеческого материала. Но даже если ее каким-то чудом и удалось бы реализовать, была бы такая, усмиренная в своих мировых амбициях и немного ужатая с Востока Россия приемлемым соседом для Украины?

Едва ли. Напротив, такая Россия была бы для нас еще опаснее, поскольку уже весь, без остатка, избыток агрессии, генерируемый внутри ее неизлечимо больного и ущербного общества изливался бы на Украину.

Независимая Украина всегда будет естественным врагом Москвы – для чего есть множество исторических и социокультурных причин. Мы необходимы Москве как топка для пережигания потенциально агрессивного элемента, излишне возбуждаемого патриотической пропагандой и клапан для сброса накопившейся в ней ненависти и негативной энергии.

Это означает, что Россия будет воевать с нами всегда, до тех пор, пока мы остаемся Украиной, поскольку, если она прекратит это делать, копящееся недовольство низов просто взорвет ее изнутри. Из этого факта вытекают две вещи.

Независимо от сценария развития событий вокруг России – мирного, о котором мечтают на Западе и в Китае, или перетекающего в Третью Мировую войну, что ближе к реальности, мир для Украины все равно не просматривается до тех пор, пока Россия не прекратит свое существование как таковая.

Запад и Китай, рассчитывая решить проблему относительно мягкими методами, не будут сегодня вкладываться в развал России. Для нас же российский распад – вопрос выживания, но помощи нам ждать сегодня неоткуда.

Значит ли это, что мы должны сдаться и бессильно сложить руки? Не лучше ли начать собственную войну? Идеология – это как раз та область, в которой воюют не числом, а умением и точностью попаданий. Торпедой смеха можно топить даже очень большие и дорогие идеологические линкоры.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»