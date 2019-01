Переговоры по транзиту российского газа через Украину запланированы в конце на 21 января

Второй раунд трехсторонних переговоров по будущий транзитному контракту газа и механизму тарифообразования между Украиной и Россией состоится в Брюсселе.

21 января в Брюсселе состоится второй раунд трехсторонних переговоров по газу в формате Украина – ЕС – Россия. Dице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович сообщил об этом в Twitter.

«Рад, что второй раунд политических трехсторонних переговоров с Россией и Украиной по долгосрочному транзиту газа в Европу состоится в Брюсселе 21 января. Встреча будет основана на прогрессе, достигнутом во время предыдущих политических и экпертных раундов», – сказал он.

Pleased that the 2nd round of political trilateral talks with #Russia and #Ukraine on the long-term transit of #gas to Europe will take place in Brussels on 21 Jan. The meeting will build on the progress achieved during previous political & expert rounds. https://t.co/6jdITQyokC pic.twitter.com/dcP7nm9Tmi

— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) January 9, 2019