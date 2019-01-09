Пришло время действий: как США могут помочь Украине в отражении агрессии России

Уже рассматривались разные варианты санкций, но ни один из них четко не указывает, каким оружием США должны обеспечить Украину.

Шесть недель назад Россия атаковала Украину в Керченском проливе. В ответ президент США Дональд Трамп отменил свою встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Другие правительства осудили действия Кремля, – пишет на страницах «Atlantic Council» экс-посол США в Украине Джон Хербст, перевод подготовлен изданием «Новое Время».

А потом эти новости затерлись. Нынешняя слабая реакция Запада означает, что Путин получил тактическое преимущество, что увеличивает вероятность того, что Москва пойдет на дальнейшую эскалацию в будущем.

Было бы легко отойти от этой вспышки насилия как сугубо украинской проблемы, и это бессмысленно.

Кремль исповедует ревизионистскую политику, направленную на ослабление НАТО и ЕС. И его нынешняя агрессия сфокусирована на Украине.

Для США самый умный способ помешать попыткам Путина – это заставить его заплатить большую цену за его войну против Украины. И это может быть сделано дешевым для нас способом: ввести санкции против российских лидеров и экономики, и предоставить оружие Украине.

Уже рассматривались разные варианты санкций, но ни один из них четко не указывает, каким оружием США должны обеспечить Украину, чтобы укрепить ее слабые места. Мы должны предоставить минимум 6, максимум 12 катеров Mark V PT.

Они должны быть оснащены минимум 50-ю, максимум сотней ракет Hellfire. США также должны предоставить не менее 100 противокорабельных ракет Harpoon. Катера Mark V PT могут быть транспортированы воздушным путем в Мариуполь и Бердянск, двва крупнейших портовых города Азовского моря, где 25 ноября Россия открыла огонь по украинским лодкам.

Что сделает это оружие?

В США большое количество противокорабельных ракет Harpoon с 70-х лежат на складе. Они могут быть предоставлены бесплатно, и это сэкономит нам расходы на их хранение. Американские силы используют новые модели Harpoon.

Эти ракеты охватывают диапазон в 50 миль, и могут стать проблемой для российских судов на пути их движения в Мариуполь или Бердянск, и, конечно же, любой другой амбициозной операции против украинского побережья, будь это Азовское или Черное море.

США следует также помочь Украине подкрепить ее морское присутствие в Азовском море, предоставив катера Mark V PT. Украинский флот не сравнить с боевой мощью российского в Азовском море. Однако быстрые патрульные катера подвергли бы большие российские суда риску.

У Mark V PT есть торпеды, и США могут сделать эти катера куда более угрожающими для российского флота, обеспечив их навигационными ракетами Hellfire, которые можно было бы запускать прямо с судна.

В конце концов, мы можем предоставить радары и оборудование, которые помогут украинским военным следить за российским флотом в Азовском море. Это стало бы необходимым для оценки угрозы со стороны этого флота, и важным – для прицеливания по его судам.

Целью, конечно же, является не побуждать Украину стрелять по российскому флоту, однако дать возможность выстрелить в ответ на провокацию, что стало бы мерой сдерживания в Азовском море. Сегодня же Москва эксплуатирует отсутствие любого морского сдерживания.

Кремль установил доминантное военное превосходство в Азовском море, а своей атакой и захватом украинских морских судов в конце ноября продемонстрировал, что не хочет иметь там вызовов со стороны Украины.

Начиная с апреля, Москва использовала свое преимущество для притеснений перевозок из и в украинские азовские порта, уменьшив их объем минимум на 50%. И морское присутствие также дает Москве возможность осуществлять десантные военные операции вдоль украинского побережья Азовского моря.

США не в состоянии компенсировать морское преимущество Кремля в Азовском море, так же как и преимущество в переговорах относительно войны на Донбассе. И США могут дать Украине активы на создание асимметричного вызова Москве в Азовском море.

Отчасти это стало бы подобным обеспечению Украины американскими джавелинами, которые много сделали, чтобы нейтрализовать танковое преимущество Москвы в Донбассе, и убедили Киев в том, что позиция США остается устойчивой.

Реакция США на эскалацию Москвы в конце ноября была посредственной, и Путин, вероятно, будет воспринимать это как зеленый свет, если мы будем только отменять встречи. Путин – это угроза международному порядку, и он становится только смелее. Пришло время действовать.

Джон Хербст, «Atlantic Council»