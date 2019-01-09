Подконтрольный оккупантам суд в Крыму отложил досрочное освобождение Балуха

Ожидавшееся 9 января 2019 года судебное заседание по условно-досрочному освобождению Балуха было перенесено на 25 января.

Суд по условно-досрочному освобождению украинского политзаключенного Владимира Балуха перенесли на 25 января. Об этом сообщает правозащитная организация «Крымская Солидарность» на своей странице в Facebook.

«Сегодня, 9 января 2019 года, в 10.30 ожидалось судебное заседание по условно-досрочному освобождению Владимира Балуха. Заседание было перенесено на 25 января 2019 в 14.00», – сообщили активисты.

⚡️СУД ПО «ДЕЛУ ВЛАДИМИРА БАЛУХА»Информационный пост09.01.2019Сегодня, 9 января 2019 года в 10:30, ожидалось судебное… Опубліковано Крымская солидарность Вівторок, 8 січня 2019 р.

Напомним, Балух осужден оккупационными властями Крыма к 4 годам и 11 месяцам колонии.

Балуха задержали в оккупированном Крыму 8 декабря 2016. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет активист, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – флаг Украины, который повесил у себя во дворе.

«Крымская Солидарность»