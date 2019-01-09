В Конгрессе США выступают против снятия санкций с компаний Дерипаски

Есть ряд дополнительных вопросов, которые необходимо решить, чтобы полностью оценить, является ли соглашение США и снятие санкций оправданными.

Представители Демократической партии США, возглавившие комитеты Конгресса после победы на выборах осенью 2018 года, требуют от министра финансов США Стивена Мнучина отложить снятие санкций с компаний российского олигарха Олега Дерипаски. Текст письма, с которым законодатели обратились к министру финансов США, опубликован на сайте комитета по иностранным делам.

«Мы требуем, чтобы вы были доступны для встречи с заинтересованными членами Палаты представителей в условиях, которые позволят в полном объеме обсудить все аспекты соглашения об отмене санкций и влияние, которое это решение окажет на усилия США по воспрепятствованию зловредной активности России, направленной против нашей страны», – говорится в письме.

В письме также отмечается, что условия снятия санкций сосредоточены на изменении отношений Дерипаски с компаниями Rusal, EN+ и «Евросибэнерго», изменении структуры управления EN + и Rusal, а также повышении требований к отчетности.

«Тем не менее, соглашение, по-видимому, сохраняет значительную долю владения EN + за Дерипаской, в то время как, по сообщениям, передает некоторые акции и финансовые интересы связанному с Кремлем российскому банку ВТБ, который находится под санкциями», – указывают авторы обращения.

«Есть ряд дополнительных вопросов, которые мы и другие члены Конгресса должны решить, чтобы полностью оценить, является ли соглашение США и снятие санкций оправданными», – говорится в письме.

Главы комитетов указывают, что уведомление о решении снять санкции с компаний Дерипаски, поступило в декабре прошлого года, а начавшийся «шатдаун» осложняет рассмотрение этого вопроса Конгрессом в 30-дневный период, как того требует закон о санкциях CAATSA.

В связи с этим они требуют, чтобы Минфин отложил отмену санкций, чтобы у законодателей было достаточно времени на решение оставшихся вопросов.

Письмо Мнучину подписали семь председателей комитетов.​

Напомним, что в конце декабря Министерство финансов США заявило о намерении в течение 30 дней снять санкции с трех энергетических компаний, принадлежащих Дерипаске.

Комитет по иностранным делам Конгресса США