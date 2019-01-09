Россия может в ближайшее время распасться по советскому сценарию, – Кудрин

Кудрин предупредил о возможном распаде России по советскому сценарию отделения регионов от Москвы. В качестве основной причины распада экономист отмечет «несовершенство экономики».

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, который в свое время возглавлял Министерство финансов, выступил с предупреждением о том, что Россию в обозримой перспективе может настигнуть судьба СССР, сообщает «Яндекс.Zen».

Кудрин пришел к столь неутешительному выводу после того, как проанализировал текущее положение дел в стране. Чтобы этого не допустить он предлагает сконцентрироваться на разрешении внутренних проблем, тогда как внешнюю политику на некоторое время оставить вне поля зрения высших властей России. Именно внутреннее состояние дел, как заметил Кудрин, определяет величие страны.

Также руководитель Счетной палаты пришел к выводу, что наша страна является «заложницей» наследия СССР. В этой связи он напомнил о том, что на самом деле Советский Союз был разрушен вовсе не из-за политических заговоров или внешнего давления, а по причине несовершенства экономики и систем управления.

В этом контексте Кудрин приходит к выводу, что если власти страны не обратят самое пристальное внимание на внутренние проблемы, то через несколько лет Россия может столкнуться с серьезными проблемами, а именно ее постигнет судьба СССР. Глава Счетной палаты объяснил, что сейчас настало то время, когда следует закладывать «экономический базис процветания и величия России».

Тем временем, внешнее давление, о котором вскользь упомянул Кудрин, продолжает оставаться довольно внушительным фактором, который сдерживает экономическое развитие России. В особенности оно проявляется западными санкциями, которые зачастую вводятся под надуманными предлогами.

Алексей Кудрин, «Яндекс.Zen»