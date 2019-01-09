Что будет с Курилами? «Компромиссных условия» в решение территориальной проблемы

После Второй мировой войны Курильские острова отошли СССР, а теперь России. В Японии это называют оккупацией своих северных территорий, и требуют выплаты компенсаций за нанесенный ущерб.

Япония может отказаться от претензий к России по компенсации за Курильские острова. Более того, страна готова сама заплатить жителям Курил, пишет японская газета «Иомиури» со ссылкой на источники, знающие подробности о переговорах между Москвой и Токио, сообщает Тимур Олевский на страницах телеканала «Настоящее Время».

После Второй мировой войны Курильские острова отошли Советскому Союзу, а теперь России. В Японии называют это оккупацией своих северных территорий, и японское правительство до сих пор требовало от России выплаты компенсаций за нанесенный ущерб жителям. Но эти претензии затруднят переговоры по заключению мирного договора, считают японские власти, и отказ от них Токио готов подписать вместе с документом.

Если верить японским СМИ, можно предположить, что вопрос передачи Россией Курильских островов находится на последнем этапе обсуждения. Но, во-первых, в Кремле сам факт переговоров отрицают, а во-вторых, российские военные заявили, что собираются укреплять линию береговой обороны на Курилах.

Россия собирается завершить строительство единой системы обороны, которая покрывает все Курильские острова, – на них появится еще больше береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», сообщает японское агентство Киодо со ссылкой на документ российского Генштаба, попавший в распоряжение журналистов. Кроме ракет, на спорных территориях появятся дополнительные взлетно-посадочные полосы для противолодочной авиации. Все это планируют построить уже к 2020 году.

Планы российских военных как будто противоречат любым попыткам Японии получить контроль над островами Курильского архипелага, и мало сомнений, что военные аэродромы появятся там быстрее, чем новые дома.

На фоне новостей о строительстве Россией военных объектов на Курилах прозвучало предложение премьера Японии Синдзо Абэ провести на островах референдум о передаче островов Японии – чтобы о судьбе Курил высказались сами жители этих территорий.

В Госдуме сразу сказали, что такого не будет. Впрочем, по Конституции России, провести подобный референдум было бы практически невозможно. Но Синдзо Абэ напомнил о россиянах на Курилах, кажется, не Кремлю а жителям Японии: мол, так вышло, что там живут русские, и надо с ними считаться.

Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов считает, что в декабре, когда Путин и Абэ встречались с глазу на глаз на полях саммита G20, они могли о чем-то договориться.

«Как раз сейчас обе стороны подошли максимально близко к тому, чтобы решить территориальную проблему на компромиссных условиях и заключить мирный договор. Но что это за условия – ни японская сторона, ни российская сторона не раскрывают содержание этих переговоров», – рассказывает Кистанов.

После этих переговоров была еще пресс-конференция, на которой Путин рассказал, что договорился с Синдзо Абэ о введении спецпредставителей для решения проблемы мирного договора между странами.

Но о чем вообще идет речь?

До начала Второй мировой войны Япония контролировала три острова в Охотском море – Итуруп, Шикотан, Кунашир и архипелаг Хабомаи. После Русско-японской войны Япония владела еще и частью Сахалина, но в 1945 году все изменилось: северные острова архипелага попали под контроль Советского союза, и как неоднократно заявлял Кремль, их принадлежность оформлена надлежащим образом и сомнению не подлежит.

В 1951 году союзники – победители Второй мировой войны подписали мирный договор с Японией в котором сказано, что она отказывается от претензий на Курильские острова, но не говорилось, в чью пользу. Советский союз это не устроило, Москва документ не подписала: с тех пор мирного договора между СССР, а потом Россией и Японией так и не появилось.

Вместо этого в 1956 году стороны подписали декларацию, согласно которой после заключения мирного договора Японии отходили архипелаг Хабомаи и остров Шикотан, а еще два острова оставались советскими. Мирный договор страны не подписали до сих пор.

Именно это и предложил Путин в сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке – подписать мирный договор без предварительных условий.

Синдзо Абэ такое предложение тогда назвал неприемлемым, ведь он поклялся на могиле своих родителей, что вернет Курильские острова Японии.

Теперь Синдзо Абэ говорит, что 2019 год может стать переломным в вопросе подписания мирного договора. Он собирается прилететь на переговоры в Москву в ближайшие три недели.

Тимур Олевский, «Настоящее Время»