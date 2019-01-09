«Украина провоцирует Путина». Экс-президент Чехии выступил с обвинениями в адрес Украины

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус обвинил Украину в том, что наша страна постоянно провоцирует российского президента Владимира Путина и выразил восхищение выдержкой своего кумира из Кремля.

В этом заявлении Клауса нет ничего особо сенсационного. Экстравагантный евроскептик и поклонник Кремля, Клаус уже не в первый раз выступает с заявлениями, которые не делают ему чести и вызывают возмущение у многих его соотечественников. Я бы и не стал обращать внимание на заявление Клауса, если бы не одно немаловажное обстоятельство, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Клаус был не только президентом Чехии, но и премьер-министром Чехословакии и Чехии. Именно он – а вовсе не президент Вацлав Гавел – был отцом чешского экономического чуда. Гавел, драматург и диссидент, был символом нравственного подхода к политике. Но экономикой занимался Клаус, который плевать хотел на нравственный подход своего президента и не скрывал презрения к нему.

Для внешнего мира Вацлав Гавел превратился в настоящую политическую икону, доказательство того, как можно сохранить порядочность в большой политике. Но вот только его соотечественники избирали своими президентами Вацлава Клауса, а затем Милоша Земана – еще одного поклонника Путина. Причем если Клауса дважды избирал парламент, то Земана дважды избирал народ.

Все это должно убедить нас в одном очевидном факте – экономические преобразования ничего сами по себе не значат, если они не связаны с нравственной позицией элиты и граждан. То есть, конечно, набить брюхо они помогают, тут сомнений нет.

Но они не защищают ни от коррупции, ни от популизма. Они не дают возможности жить в стране, за политиков которой их соотечественникам не становится стыдно – как чехам за Клауса и Земана. Рано или поздно – если реформы и ценности не совпадают – уделом таких стран становится авторитаризм или просто обычная глупость, возведенная в ранг политики.

Многие наши соседи уже живут в таком мире – мире авторитаризма или глупости. Чехам, конечно, еще удается сопротивляться – но тандем одиозного президента Земана и обвиняемого в коррупции, но не отказывающегося от власти премьера Бабиша – это яркий пример деградации самой политической элиты, серьезного кризиса в обществе. И все это – прямой результат политики Клауса, которому всегда были безразличны ценности, который умел считать, но не умел мечтать.

Украинцам нужно научиться голосовать за тех, кто защищает ценности, а не за тех, кто обещает набить брюхо. Это трудно, но возможно. И необходимо для выживания страны и народа.

Виталий Портников, «Espreso.TV»