Манафорт обсуждал «мирный план» по Украине с Килимником, – The New York Times

Адвокаты Манафорта не сумели засекретить часть ответа на обвинения Мюллера в лживых показаниях. Килимник связан с российской разведкой.

Бывшего политтехнолога «Партии регионов» и главу предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта подозревают в обсуждении «мирного плана» по Украине с россиянином Константином Килимником, сообщает «The New York Times».

Ошибка команды защиты Манафорта, которая не смогла правильно закрасить части своего представления в суд, позволила американским СМИ узнать о ранее неизвестных подозрениях специального прокурора США Роберта Мюллера в отношении бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа.

В представлении в суд, часть которого по согласованию должна была быть скрыта (традиционно части текста «заливаются черным»), команда защиты допустила техническую ошибку. Если выделить закрашенные черным строки на страницах представления и скопировать их в окно редактора Notepad, форматирование, примененное к тексту, исчезает и можно прочитать текст, который адвокаты должны были скрыть.

Из текста представления становится понятно, что Мюллер обвиняет Манафорта в передаче данных опросов общественного мнения во время президентской кампании 2016-го года своему бизнес-партнеру Константину Килимнику, которого подозревают в связях с российской разведкой.

В документе также говорится о том, что Манафорт и Килимник обсуждали «мирный план для Украины» во время встречи в 2016-м году. В обоих случаях защита Манафорта утверждал о том, что Манафорт не может вспомнить деталей встреч и общения.

Американские журналисты сообщили, что Килимник и Манафорт обсуждали «мирный план» отличный от того, который в свое время пытался передать Администрации США украинский народный депутат Андрей Артеменко.

«Были предложены различные «мирные планы», в том числе, по крайней мере, один, который предусматривал отмену американских санкций против России. Г-н Манафорт и г-н Килимник годами работали в тесном сотрудничестве во имя украинских интересов, ориентированных на Россию», – отмечает издание.

Неизвестно, какой именно план обсуждали Килимник и Манафорт.

Обозреватели прокомментировали и возможную значимость информации о том, что подозреваемый в связях с Россией Килимник получал данные опросов общественного мнения в США накануне выборов президента.

«Чего бы Манафорт делился данным опросов с россиянами, если не для того, чтобы помочь им настроить работу кампании в поддержку Трампа в социальных сетях? Потенциально это значимое доказательство заговора», – твиттит американский политический аналитик Макс Бут.

Why would Manafort share polling data with the Russians unless it was to help them target their pro-Trump social media campaign? This is potentially very significant evidence of collusion. https://t.co/CAUO09BGCU

— Max Boot (@MaxBoot) January 8, 2019