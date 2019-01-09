Клирик Московского патриархата осужден за сотрудничество с оккупантами

Священник весной 2014 года организовал группу лиц проводившую блокирование автодороги в Луганск, препятствуя перемещению сил и средств ВСУ. Другой пособник оккупантов получи почти 10 лет тюремного срока.

Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил священника УПЦ МП к шести годам лишения свободы заочно за сотрудничество с оккупационными силами, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Установлено, что в апреле 2014 года настоятель одного из храмов Новоайдарского района присоединился к террористам. Во главе группы антиукраински настроенных лиц клирик организовал блокирование автодороги в Луганск, препятствуя перемещению сил и средств ВСУ в район проведения АТО.

Суд признал пособника террористов виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований.

Приговор вступил в законную силу. Начало срока исполнения наказания будет исчисляться со дня его задержания. Осужденный объявлен в розыск.

Ранее стало известно, что наемник группировки «ДНР», который участвовал в вооруженном противостоянии Вооруженным силам Украины на Светлодарской дуге, приговорен к 9,5 годам заключения.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, Славянский горрайонный суд Донецкой области признал мужчину виновным в незаконном обращении с оружием и участии в террористической организации.

По данным следствия, в начале марта 2015 43-летний житель Горловки по собственной инициативе присоединился к оккупационным силам и стал водителем-механиком. Суд установил, что обвиняемый участвовал в боевых действиях против подразделений ВСУ вблизи Зайцева Бахмутского района и нес боевое дежурство в районе Светлодарской дуги.

В марте 2018 года он был задержан в районе Зайцева и арестован.

СБУ