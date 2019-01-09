В Новом году Россия получила три сокрушительных удара от Украины, – Муждабаев

Три удара Украины по российским оккупантам: Томос – в церкви, НАТО+ЕС и Крымскотатарская автономия – в Конституции.

От всей души и, уверен, от всех крымских татар (это никак не зависит от вероисповедания) поздравляю братьев-украинцев с окончательным утверждением единой поместной Православной Церкви Украины., – рассказывает Айдер Муждабаев в ролике размещенном на YouTube-канале.

Это страшный ментальный, политический, дипломатический и прочий удар по стране-оккупанту, огромный шаг к независимой единой Украине и к возвращению в нашу страну Крыма и Донбасса. Его значение невозможно переоценить.

Но главное в нашем общем деле, в нашей общей войне – не останавливаться, а идти вперед, нанося по русскому рейху новые и новые удары. Следующими двумя гвоздями в крышку гроба недоимперии должны стать те, которые я вынес в заголовок. Почему я так считаю – в свежем ролике на моем канале в ютьюб.

Айдер Муждабаев, YouTube