В Литве опасаются возможных российских кибератак с целью влияния на выборы

В Литве в этом году должны пройти муниципальные выборы, президентская кампания и выборы в Европрламент.

В этом году России может устроить кибератаки против Литвы с целью повлиять на исход президентских выборов в стране. По результатам заседания государственного совета по вопросам обороны было опубликовано соответствующее сообщение пресс-службы президента Литвы.

«Во время трех выборов этого года в Литве вероятны агрессивные кибератаки третьих стран, прежде всего России, с целью повлиять на ход выборов и их результаты», – говорится в сообщении.

Одновременно администрация президента отмечает, что Литва «имеет достаточный иммунитет к подобным угрозам», а «возможности третьих стран в деле осуществления влияния на Литву ограничены».

Как говорится в сообщении, уровень угроз в 2018 году по сравнению с прежними годами, значительно не изменился и главные источники угроз остаются теми же, что и в прошлом году.

Напомним, выборы президента Литвы состоятся 12 мая этого года.

Пресс-службы президента Литвы