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Новости

Члены парламента Великобритании написали письмо поддержки украинским военнопленным морякам

«Украинско-Российское обозрение»
08 января 2019

Капитанам и экипажу также передадут индивидуальные письма от британских депутатов, со словами поддержки.

Члены парламента Великобритании направили письма поддержки капитанам и экипажам трех украинских кораблей, захваченных Россией в Черном море в ноябре прошлого года. Посольства Украины в Великобритании сообщили об этом в Twitter, со ссылкой на письмо Джона Виттингдейла, председателя группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании, в которую входит более 40 депутатов.

«Мы благодарны Джону Виттингдейлу, который от имени группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании направил письма поддержки капитанам и экипажам трех украинских кораблей, захваченных Россией в результате акта агрессии 25 ноября 2018», – сказано в сообщении.

Письмо поддержки пленным украинским морякам будет отправлено и от имени членов делегации Великобритании в Парламентской ассамблее Совета Европы. Кроме того, индивидуальные письма поддержки будут направлены и от имени отдельных британских парламентариев.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», вместе с 24 моряками, трое из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и арестовали по подозрению в «нарушении российских границ». Сейчас украинцы находятся в СИЗО Москвы, Россия не признает их военнопленными и не желает обменивать на осужденных или задержанных в Украине россиян.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: Азовское море, Великобритания, моряки, Россия, Украина, Черное море

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