Члены парламента Великобритании написали письмо поддержки украинским военнопленным морякам

Капитанам и экипажу также передадут индивидуальные письма от британских депутатов, со словами поддержки.

Члены парламента Великобритании направили письма поддержки капитанам и экипажам трех украинских кораблей, захваченных Россией в Черном море в ноябре прошлого года. Посольства Украины в Великобритании сообщили об этом в Twitter, со ссылкой на письмо Джона Виттингдейла, председателя группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании, в которую входит более 40 депутатов.

«Мы благодарны Джону Виттингдейлу, который от имени группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании направил письма поддержки капитанам и экипажам трех украинских кораблей, захваченных Россией в результате акта агрессии 25 ноября 2018», – сказано в сообщении.

Ми вдячні @JWhittingdale, який від імени Групи дружби з #Україною в Парламенті ВБ надіслав листи підтримки капітанам та екіпажу трьох українських кораблів, захоплених #Росією внаслідок акту агресії 25 листопада 2018 року #FreeAzovSeaSailors #LetMyPeopleGo #AzovSea #KerchStrait pic.twitter.com/9ICPK39qkn — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 8, 2019

Письмо поддержки пленным украинским морякам будет отправлено и от имени членов делегации Великобритании в Парламентской ассамблее Совета Европы. Кроме того, индивидуальные письма поддержки будут направлены и от имени отдельных британских парламентариев.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», вместе с 24 моряками, трое из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и арестовали по подозрению в «нарушении российских границ». Сейчас украинцы находятся в СИЗО Москвы, Россия не признает их военнопленными и не желает обменивать на осужденных или задержанных в Украине россиян.

«Украинско-Российское обозрение»