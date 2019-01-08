В России растет недовольство политикой Путина. В Волгограде Путин готовы защищать менее 1% населения

Проведение одиночных пикетов – единственный доступный россиянам способ демонстрации протеста против кремлевской политики.

Пикетчики обычно подвергаются жесткому давлению со стороны «общественности», но в Волгограде вчера народ как будто подменили. Участник одиночного пикета Анатолий Болтыхов поделился своими впечатления от проведенной им акции на своей странице в Facebook.

«Постоял так более часа. и заявляю: что то случилось в моем отечестве!», – пишет Болтыхов.

«Если раньше за такое время приходилось выслушивать 2-3 негативных отзыва, то вчера в Волгограде людей подменили!», – подчеркнул участник пикета.

ВОЛКИ СДОХЛИ?!Постоял так более часа. и заявляю: что то случилось в моём отечестве!Если раньше за такое время… Опубліковано Anatoly Boltyhov Вівторок, 8 січня 2019 р.

Болтыхов рассказал подробности о реакции прохожих на его акцию, а именно:

– 20 человек подошли и пожали руку.

– 5 человек сфотографировались рядом.

– 4 узнавали как встать рядом (но держать в руках плакат были еще не готовы)!

«За Кремль вступилось 3 пенсионерки (одна такого вида, что наверняка по помойкам побирается) и то на проходе, буквально убегая со словами «Сталина на вас нет»…)», – уточнил пикетчик.

По подсчетам Болтыхов получается, что с учетом водителей махавших и сигналивших из автомобилей, около 5% граждан активно поощряли мои действия против воровской власти, а за президента высказались менее 0,5%.

«Наверное Дед Мороз что-то напутал», – иронизирует Болтыхов.

«Волки сдохли?!», – удивляется Болтыхов

Анатолий Болтыхов, Facebook