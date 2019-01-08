Экс-замглавы Севастопольской мэрии Кизименко получил условный срок за сепаратизм

Бывший вице-мэр Севастополя получил пять лет условно за работу на оккупантов. Обвиняемый заявил, что «опасался за членов своей семьи».

Голосеевский районный суд Киева 26 декабря приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего замглавы Севастопольской горадминистрации Олега Кизименко за сепаратизм (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса), сообщается в материалах судебного реестра Украины.

Кизименко задержали в сентябре 2018 года и изначально вменяли более тяжелую статью 111 Уголовного кодекса – госизмена.

Кизименко – земляк бывшего президента Украины Виктора Януковича, сообщает «Левый Берег». В 2004-2012 годах он работал на посту начальника главного управления капитального строительства Донецкой облгосадминистрации, затем был поставлен Януковичем на должность начальника Управления капитального строительства Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В конце 2012 года был назначен заместителем председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимира Яцубы.

После аннексии Крыма Россией сохранил должность и оставался на ней вплоть до мая 2015 года.

По версии следствия, Кизименко участвовал в создании оккупационных органов Севастополя, добровольно передавал России служебную информацию с конфиденциальными и личными данными, давал указания по доставке топливно-смазочных материалов из РФ в Севастополь вне таможенного контроля. Лично организовывал парад военной техники Вооруженных сил РФ 9 мая 2014 года.

В судебном заседании обвиняемый свою вину признал в полном объеме. Кизименко пояснил суду, что в начале 2014 года пытался уволиться с должности, но губернатор Севастополя покинул Крым, поэтому он не смог уволиться в законном порядке.

«Вся его семья в то время проживала в г. Севастополе и их попытки покинуть полуостров были напрасны, поскольку их не выпускали оккупационные войска. При таких обстоятельствах он опасался за членов своей семьи. Первым заместителем губернатора – ему было предложено остаться на своей должности, и он согласился, считая, что это будет временно», – сказано в приговоре суда.

Обвиняемый признал тот факт, что работал в незаконно созданном Севастопольском городском совете, помогая оккупации Крыма российскими властями. Кизименко также подчеркнул, что официально не был трудоустроен в госорганах РФ в Севастополе.

Он заявил, что его деятельность на посту заместителя губернатора Севастополя была кратковременной и была связана с обеспечением жизнедеятельности города.

Кизименко отметил, что не сдал паспорт Украины и не получал российское гражданство.

Судебный реестр Украины