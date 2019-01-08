В Британии демонтирую крышу дома бывшего полковника ГРУ Скрипаля

Демонтажу подвергнется и крыша прилегающего к дому гаража. Удалить крыши решено в рамках операции по очистке строений, подвергшихся воздействию «Новичка» во время попытки отравления Скрипля.

Военные специалисты демонтируют крышу с дома в Солсбери, в котором ранее проживал бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, а также прилегающего к дому гаража, сообщает газета «The Telegraph» со ссылкой на информацию, распространенную советом графства Уилтшир.

​По данным издания, владельцы соседних с домом Скрипаля зданий получили извещение за подписью главы местного управления здравоохранения Трейси Дашкевич, в котором говорится, что демонтаж конструкций начнется в январе 2019 года и займет до четырех месяцев.

​Удалить крыши решено в рамках операции по очистке строений, подвергшихся, согласно выводам британских экспертов, воздействию нервно-паралитического агента, которым в марте 2018 года были отравлен Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По мнению экспертов, использовавшийся при покушении яд был нанесен на ручку входной двери дома Скрипаля.

«The Telegraph» отмечает, что перед демонтажем крыш дома и гаража они для дополнительной безопасности будут укрыты герметичным коконом. Так же герметично обещают упаковать и детали конструкций перед их вывозом. По завершении​ демонтажа дом и гараж планируется накрыть новыми крышами.

«Приоритетной задачей является обеспечение тщательной очистки и скорейшего возвращения к нормальному использованию обоих мест, затронутых инцидентом 2018 года», – цитирует разосланный жителям Солсбери документ «The Telegraph».

Накануне, 7 января, то же издание сообщило со ссылкой на свои источники, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после покушения на них в Солсбери не были вывезены британскими спецслужбами в другую страну, а по-прежнему живут на юге Англии под присмотром медиков и охраной спецслужб.

Близкий к спецслужбам собеседник «The Telegraph» сообщил газете, что те помогли найти Юлии Скрипаль работу, обеспечив ей, с одной стороны, собственный доход и реинтеграцию в общество, а с другой — гарантию того, что она останется под защитой. Источник утверждает, что на этой работе особенно полезным для Юлии могло бы оказаться ее свободное владение русским языком.

В российском посольстве в Лондоне заявили, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия «насильственно удерживаются в Британии», а статью «The Telegraph» об их свободной жизни назвали «домыслами, не заслуживающими серьезного комментария», передает «РБК».

«Никаких новых фактов об обстоятельствах инцидента в Солсбери, не говоря уже о доказательствах, не приводится. Таким образом, картина произошедшего остается столь же запутанной, что и ранее», – заявил представитель дипмиссии.

В посольстве особо отметили, что информация «The Telegraph» о жизни «Скрипалей после отравления в марте 2018 года основана лишь на предположениях людей, которые якобы знают, как действуют в подобных случаях британские спецслужбы».

«Это домыслы, не заслуживающие серьезного комментария», – подчеркивается в заявлении пресс-службы посольства.

В дипмиссии напомнили, что престарелая мать Сергея Скрипаля за прошедшие после отравления месяцы ни разу не разговаривала ни с ним, ни с Юлией (накануне об этом заявила «ТАСС» и племянница экс-полковника Виктория Скрипаль). Британские же власти отказывают российским дипломатам в консульском доступе к Скрипалям и скрывают местонахождение последних.

«Есть человек, которому это просто жизненно необходимо, которому 91 год, – это мама Сергея Викторовича», – сказала она. Виктория отметила, что источник британской газеты утверждает, что Юлия общается со своими подругами в Москве. По ее словам, в столице у Юлии только одна подруга, однако у Виктории нет возможности подтвердить, что ее двоюродная сестра с ней контактировала.

«А он (источник «The Telegraph») утверждает, что она с ней беседует, а вот позвонить 91-летней женщине она не может», – заявила Виктория Скрипаль.

Собеседники «The Telegraph» отмечали, что отказ Скрипаля от публичных появлений, возможно, объясняется именно тем, что он не хотел бы раскрывать свою нынешнюю внешность. Юлия же, по данным издания, поддерживает контакты с некоторыми из своих близких друзей, но возвращаться в Россию пока не планирует.

«Таким образом, граждане России Сергей и Юлия Скрипали остаются на положении насильственно удерживаемых лиц, а истинные обстоятельства инцидента 4 марта так и не установлены. Тиражирование «утечек» и соображений «экспертов» здесь вряд ли поможет», – резюмировал представитель российского посольства.

Юлия Скрипаль и ее отец были обнаружены без сознания на одной из городских скамеек в британском городе Солсбери, где в последние годы проживал бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Оба были госпитализированы в критическом состоянии. Британская полиция сообщила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Позднее власти Великобритании заявили, что против Скрипалей был использован нервно-паралитический токсин «Новичок», и возложили ответственность за отравление на Россию. Российские власти все обвинения в свой адрес отрицают.

«The Telegraph»