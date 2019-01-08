В Эстонии объяснили появление на улицах плакатов «Здесь только русские»

Плакатов «Здесь только русские» и «Здесь только эстонцы» призывают общество обратить внимание н существующий общественный раскол.

Лидер партии Eesti 200 («Эстония 200») Кристина Каллас объяснила размещение на улицах эстонской столицы плакатов с надписями «Здесь только русские» и «Здесь только эстонцы». По ее словам, плакаты должны были привлечь внимание к главной проблеме Эстонии – разобщенности населения страны и противопоставлению одной его части другой, сообщает портал «Postimees» опубликовавший текст заявления политика.

«Расколотое общество – наша реальная проблема. Пусть первый бросит в меня камень тот, кто скажет, что смысл изображенного на плакатах не является правдой. Наши дети ходят в разные школы, мы работаем в разных рабочих коллективах и живем в разных районах города. Мы смотрим разные телеканалы. И если это не расколотое общество, то как тогда это называть?» – говорится в заявлении Каллас.

​По словам Каллас, организаторы акции показали жителям Эстонии болевые точки и реальные проблемы.

«Я приношу свои извинения всем, кого задели эти плакаты. Цель Eesti 200 – чтобы в будущем больше никогда не было причины для размещения подобной рекламы», – сказала Каллас, призвав не прятать голову в песок и не игнорировать проблему, которая делает общество Эстонии слабым.

​Плакаты с надписями «Здесь только русские» и «Здесь только эстонцы» на русском и эстонском языках появились на трамвайных остановках Таллина 7 января, как бы призывая представителей разных национальностей ждать прихода трамвая отдельно друг от друга.

Во вторник, 8 января, плакаты были заменены новыми, напротив, призывающими русских и эстонцев быть вместе, причем не только на остановках, но и в школах, на вечеринках и т.д.

На странице Eesti 200 в сети Facebook фотографии разобщающих общество плакатов прокомментировали словами «Это то, что мы имеем», а фотографию вторых – «Это то, чего мы хотим».

В России пропагандистские площадки пытались раздуть очередной скандал, разыгрывая карту «ущемления русских в Эстонии». Российские масс-медиа запестрели заголовками вида «Эстонцев и русских в Таллине попросили стоять на разных сторонах остановки», намекая на сегрегацию по этническому признаку.

«В Таллине на остановке общественного транспорта появился политический плакат, который призвал эстонцев и русских стоять по разные стороны. На одной половине постера по-русски написано «здесь только русские», на другой на эстонском языке – «здесь только эстонцы», – так начинались новостные сообщение российских масс-медиа 7 января.

В России активно цитировали члена правления Центристской партии Раймонд Кальюлайд который заявил о недопустимости политических провокаций в преддверии выборов и призвавший партию Eesti 200 убрать с улиц Таллина политическую рекламу.

Уличная реклама с сегрегационным душком раскалывает наше общество и до глубины души оскорбляет живущих здесь русских… Опубліковано Раймонд Кальюлайд Понеділок, 7 січня 2019 р.

В своем Facebook он высказал мнение о том, что такие плакаты «до глубины души» оскорбляют живущих в Таллине русских людей. При этом он призвал партию Eesti 200 извиниться перед жителями Таллина.

«Postimees»