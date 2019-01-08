В российском Орле более полусотни тысяч жителей остались без воды из-за аварии водопровода

Власти Орла ведут работу по обеспечению подвоза питьевой и технической воды к отключенным от водоснабжения домам.

Свыше 700 многоквартирных домов, в которых проживают около 70 тыс. человек, остались без холодной воды в городе Орле из-за аварии на магистральном трубопроводе. Аварию на трубопроводе устраняют сотрудники «Орелводоканала», подача тепла в дома не прекращалась, сообщает «РБК».

«За последние годы, пожалуй, это самая крупная авария в системе жизнеобеспечения города Орла», – цитирует издание пост губернатор Орловской области Андрей Клычков в сети Instagram .

По данным городских властей, авария произошла вечером 7 января, причиной прекращения подачи воды в сотни орловских домов стал прорыв трубы диаметром 900 мм.

В разговоре с корреспондентом «РБК» Клычков рассказал, что причиной аварии на водопроводе стал износ коммуникаций.

«После вскрытия робот прошел и вправо, и влево по трубе, проверили саму трубу, она находится в хорошем состоянии. Единственный вопрос, почему именно в этом месте произошел прорыв: либо когда устанавливали трубу, были допущены технические неточности, грунт недостаточно поддерживал трубу, либо верхнее давление. Безусловно, сам факт прорыва и его причины будут изучены», – сказал губернатор.

«По утвержденному плану до 18 часов должны закончить замену поврежденного участка водовода, сложностью является то, что предстоит заменить чугунный участок трубы, каждый шов – минимум три часа, и, если не будет сбоев, в 18 часов должны начать заполнять систему водой, чтобы в 22–23 часа полностью восстановить водоснабжение», – отметил Клычков.

Губернатор пояснил «РБК», что у прорванного водовода не было кольцевой системы, поэтому переключить подачу воды было «не на что». «Со следующего года начнем работу, будем кольцевать, чтобы подобные ситуации решались не в режиме аварийной ситуации», – добавил Клычков.

В настоящее время без холодной воды остаются 703 многоквартирных дома в Заводском и Советском районах Орла. Прекращение подачи воды поставило под угрозу работу сразу нескольких городских котельных, однако их работу удалось нормализовать и подача тепла в дома не прекращалась.

«Потенциально опасных объектов и предприятий с непрерывным циклом производства в зоне отключения нет», – отмечается на сайте ГУ МЧС по Орловской области.

Власти разработали план подвоза питьевой и технической воды в оставшиеся без водоснабжения дома. График прибытия автоцистерн опубликован на сайте администрации региона.

«К сожалению, в жизни большого города без аварий не бывает, спасибо жителям за понимание, ситуацию держу на личном контроле», – цитирует пост Клычков в Instagram издание.

«РБК»