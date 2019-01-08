Московский патриархат имеет колоссальную поддержку государства, а в церковь ходят 1-2% россиян, – Гудзяк

Образование ПЦУ, по мнению епископ УГКЦ Гудзяка, обострило необходимость реформирования российской церкви.

Утрата приходов Российской православной церкви с образованием Православной Церкви Украины, возможно приведет к тому, что и РПЦ, и православные поймут, что церковь нуждается в реформе. Такое мнение к программе «KishkiNA» высказал епископ Украинской греко-католической церкви, президент Украинского католического университета Борис Гудзяк, передает «Левый Берег».

«Пока Россия будет смотреть на этот процесс (переход приходов РПЦ в ПЦУ – ред.) как угрозу, она не сможет принимать от него плоды. Российская православная церковь, это касается и других церквей и нас всех, нуждается в жизни, развитии, росте и глубокой реформе. Ей нужно освободиться от имперских масштабов, колониальных практик и теорий, которые не обращаются сегодня к духовной жизни людей», – отметил Гудзяк.

По его мнению, эти события заставят и «православных в России задуматься, чем они вообще занимаются».

«Мы должны делать то, что дает жизнь. Пока мы остаемся заложниками ситуации, мы держимся за бесперспективные взгляды и постулаты, и будем вянуть. Российская православная церковь имеет колоссальную поддержку государства, бюджеты, надстройки, внешнее представительство, в частности, в Париже. Там был построен храм и культурный центр, публично говорят о том, что на это пошло 160 млн долларов. На нем прямо так и написано: «Строила Российская Федерация». Но вопрос в том, ходят ли россияне в Русскую православную церковь – 1-2%, 4-5% – в большие праздники. Большинство людей остаются вне церкви. Есть члены этой церкви, как господин Лукашенко, например, который говорит: «Я – атеист, но православный». Но как можно быть безбожным христианином?» – резюмировал президент УКУ.

«Левый Берег»