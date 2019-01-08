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Взгляд

Морской фронт Украины. Перспективы создания военной базы США на Черном море

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»
08 января 2019

Похоже на то, что азовский фронт гибридной войны после праздников станет весьма горячим.

Кроме того, есть серьезные основания говорить и о том, что противостояние России и Украины с Азовского моря перекинется на Черное, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

Несмотря на откровенно вялую на сегодня реакцию западных союзников на захват россиянами в нейтральных водах трех судов и 24 моряков из состава ВМС Украины 25 ноября, по всей видимости, это был только период раскачки. Иначе сложно интерпретировать действия Великобритании и США.

Сначала 17 декабря в Черное море зашел британский разведывательный корабль HMS Echo (H87), который в экстренном порядке (его визит был запланирован на гораздо поздние сроки) совершил вояж по маршруту Одесса – Констанца – Батуми, уйдя в конце месяца в Стамбул.

На его замену 6 января через Босфор прошел десантный корабль-док ВМС США Fort McHenry (LSD 43), приписанный к 22-й морской экспедиционной группе 6-го Флота США.

Собственно, сам корабль предназначен для высадки морского десанта с помощью четырех десантных катеров на воздушной подушке LCAC либо других средств для десантирования. При водоизмещении в 16 тыс. т на его борту размещаются 36 гусеничных десантных машин-амфибий AAV-7 и до 500 морских пехотинцев. Есть возможность на корабле разместить и вертолет или конвертоплан типа Osprey.

Куда он направляется (по некоторым данным, это порт Одесса) и его загрузка (вряд ли рачительные американцы будут гонять такой вместительный корабль просто так – вероятно, он везет партию оружия для Украины) абсолютно неизвестны. Тем не менее, россияне уже высказали «обеспокоенность» и в срочном порядке направили для слежения за ним корабль Черноморского флота.

7 января впервые в этом году над Донбассом появился «дежурный» стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk. Последний раз американцы мониторили положение в конце прошлого года. Причем настолько активно, что вызвали истерику о возможном наступлении ВСУ у штатных «донецких» и «луганских» пропагандистов.

Дальнейшее развитие событий в Азовско-Черноморском регионе предсказать довольно непросто. Наши официальные лица на всех уровнях говорят о том, что очень скоро будет предпринята очередная попытка прохода военного каравана через Керченский пролив.

Наиболее ясно об этом высказался секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью ВВС в конце года: «Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру… новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма».

При этом он говорил и еще об одном принципиальном отличии будущего похода – по его мнению, в нем должны принять участие представители ОБСЕ и других международных организаций и даже НАТО. И хотя на данный момент это предложение официально не поддержало ни одно государство, но это пока. Какие именно договоренности существуют «за кулисами», доподлинно неизвестно.

Говоря об американском (и вообще западном) присутствии в Черном море, нельзя не сказать о тех ограничениях, которые накладывает так называемая конвенция Монтре от 1936 г., которая регулирует правила прохождения иностранными военными кораблями черноморских проливов.

Итак, максимальный тоннаж, который неприбрежные к Черному морю государства могут иметь в нем в мирное время, составляет 30 тыс т. Причем исключительно легкие боевые корабли, малые боевые корабли и вспомогательные суда могут находиться в акватории не более чем 21 день.

Государства, прибрежные к Черному морю, также имеют право проводить сквозь проливы линейные корабли и подводные лодки. Неприбрежным государствам это не разрешается.

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Интересно, что право прохода авианосцев через проливы вообще не оговаривается, и этот вопрос остается «серой зоной» права. СССР предпочитал этот вопрос обходить, классифицируя свои авианесущие крейсера как «линкоры» и аргументируя это тем, что их основным вооружением являются противокорабельные крылатые ракеты.

То есть без нарушения конвенции американцы могут перебросить в Черное море, например, три эскадренных миноносца типа «Арли Берк». Казалось бы, это совсем немного. Однако если вспомнить, что только один такой боевой корабль может нести 74 ракеты RIM-66 SM-2, 24 ракеты RIM-7 Sea Sparrow, 8 крылатых ракет BGM-109 Tomahawk и 8 противолодочных управляемых ракет RUM-139 VL-Asroc, то возможности такой группировки весьма неплохо смотрятся на фоне Черноморского флота РФ.

Но это мы рассматриваем вариант мирного времени и попыток «играть по правилам». Но если и дальше так пойдет, и Россия продолжит нагло растаптывать все международные соглашения последнего времени, то Вашингтон может сыграть в свою игру.

Ведь остается еще как минимум два варианта формирования эскадры НАТО в Черном море в рамках действующего морского права. Итак, в случае участия Турции в военном конфликте, согласно все той же конвенции Монтре, проливы переводятся под «ручной контроль» турецкого правительства. В этом случае проход кораблей будет определяться исключительно решениями Турции без использования положений конвенции.

В этом режиме возможным становится и единовременный проход через проливы крупных эскадр и нахождение в Черном море иностранных флотов без учета ограничений максимального тоннажа и времени пребывания, и проход авианосцев, и многое другое.

И да – еще остается вариант игры на грани фола. США вполне легально могут взять в долгосрочную аренду у любой прибрежной державы 1 (один) квадратный километр линии побережья. Поднимают там американский флаг, устанавливают базу в составе одного строения с гарнизоном в одного морского пехотинца и провозглашают это владение неинкорпорированной территорией Соединенных штатов Америки (аналогия – Гуантанамо).

Как итог – Соединенные штаты Америки по всем международным законам формально становятся прибрежной к Черному морю державой, со всеми вытекающими из этого правами. А именно, они более не ограничены ни максимальным тоннажем, ни ограничением по времени пребывания, могут спокойно проводить сквозь проливы субмарины. И все, что удастся запихнуть под определение «линейный корабль» (конвенция оперирует терминами 1930-х годов): авианосец вряд ли выйдет, но вот, например, универсальный десантный корабль типа «Америка» с палубными F-35B вполне можно.

В последнем варианте стоит ли говорить о том, что Украина вполне может сыграть «в две руки», и к услугам американцев может быть что угодно – например, строящийся на их же деньги центр в Очакове. И да – как тут не вспомнить украинских и российских пропагандистов, которые в свое время так боялись баз НАТО в Крыму…

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»

Tags: Азовское море, Великобритания, Россия, США, Украина, Черное море

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