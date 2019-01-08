Морской фронт Украины. Перспективы создания военной базы США на Черном море

Похоже на то, что азовский фронт гибридной войны после праздников станет весьма горячим.

Кроме того, есть серьезные основания говорить и о том, что противостояние России и Украины с Азовского моря перекинется на Черное, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

Несмотря на откровенно вялую на сегодня реакцию западных союзников на захват россиянами в нейтральных водах трех судов и 24 моряков из состава ВМС Украины 25 ноября, по всей видимости, это был только период раскачки. Иначе сложно интерпретировать действия Великобритании и США.

Сначала 17 декабря в Черное море зашел британский разведывательный корабль HMS Echo (H87), который в экстренном порядке (его визит был запланирован на гораздо поздние сроки) совершил вояж по маршруту Одесса – Констанца – Батуми, уйдя в конце месяца в Стамбул.

На его замену 6 января через Босфор прошел десантный корабль-док ВМС США Fort McHenry (LSD 43), приписанный к 22-й морской экспедиционной группе 6-го Флота США.

Собственно, сам корабль предназначен для высадки морского десанта с помощью четырех десантных катеров на воздушной подушке LCAC либо других средств для десантирования. При водоизмещении в 16 тыс. т на его борту размещаются 36 гусеничных десантных машин-амфибий AAV-7 и до 500 морских пехотинцев. Есть возможность на корабле разместить и вертолет или конвертоплан типа Osprey.

Куда он направляется (по некоторым данным, это порт Одесса) и его загрузка (вряд ли рачительные американцы будут гонять такой вместительный корабль просто так – вероятно, он везет партию оружия для Украины) абсолютно неизвестны. Тем не менее, россияне уже высказали «обеспокоенность» и в срочном порядке направили для слежения за ним корабль Черноморского флота.

7 января впервые в этом году над Донбассом появился «дежурный» стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk. Последний раз американцы мониторили положение в конце прошлого года. Причем настолько активно, что вызвали истерику о возможном наступлении ВСУ у штатных «донецких» и «луганских» пропагандистов.

Дальнейшее развитие событий в Азовско-Черноморском регионе предсказать довольно непросто. Наши официальные лица на всех уровнях говорят о том, что очень скоро будет предпринята очередная попытка прохода военного каравана через Керченский пролив.

Наиболее ясно об этом высказался секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью ВВС в конце года: «Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру… новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма».

При этом он говорил и еще об одном принципиальном отличии будущего похода – по его мнению, в нем должны принять участие представители ОБСЕ и других международных организаций и даже НАТО. И хотя на данный момент это предложение официально не поддержало ни одно государство, но это пока. Какие именно договоренности существуют «за кулисами», доподлинно неизвестно.

Говоря об американском (и вообще западном) присутствии в Черном море, нельзя не сказать о тех ограничениях, которые накладывает так называемая конвенция Монтре от 1936 г., которая регулирует правила прохождения иностранными военными кораблями черноморских проливов.

Итак, максимальный тоннаж, который неприбрежные к Черному морю государства могут иметь в нем в мирное время, составляет 30 тыс т. Причем исключительно легкие боевые корабли, малые боевые корабли и вспомогательные суда могут находиться в акватории не более чем 21 день.

Государства, прибрежные к Черному морю, также имеют право проводить сквозь проливы линейные корабли и подводные лодки. Неприбрежным государствам это не разрешается.

Интересно, что право прохода авианосцев через проливы вообще не оговаривается, и этот вопрос остается «серой зоной» права. СССР предпочитал этот вопрос обходить, классифицируя свои авианесущие крейсера как «линкоры» и аргументируя это тем, что их основным вооружением являются противокорабельные крылатые ракеты.

То есть без нарушения конвенции американцы могут перебросить в Черное море, например, три эскадренных миноносца типа «Арли Берк». Казалось бы, это совсем немного. Однако если вспомнить, что только один такой боевой корабль может нести 74 ракеты RIM-66 SM-2, 24 ракеты RIM-7 Sea Sparrow, 8 крылатых ракет BGM-109 Tomahawk и 8 противолодочных управляемых ракет RUM-139 VL-Asroc, то возможности такой группировки весьма неплохо смотрятся на фоне Черноморского флота РФ.

Но это мы рассматриваем вариант мирного времени и попыток «играть по правилам». Но если и дальше так пойдет, и Россия продолжит нагло растаптывать все международные соглашения последнего времени, то Вашингтон может сыграть в свою игру.

Ведь остается еще как минимум два варианта формирования эскадры НАТО в Черном море в рамках действующего морского права. Итак, в случае участия Турции в военном конфликте, согласно все той же конвенции Монтре, проливы переводятся под «ручной контроль» турецкого правительства. В этом случае проход кораблей будет определяться исключительно решениями Турции без использования положений конвенции.

В этом режиме возможным становится и единовременный проход через проливы крупных эскадр и нахождение в Черном море иностранных флотов без учета ограничений максимального тоннажа и времени пребывания, и проход авианосцев, и многое другое.

И да – еще остается вариант игры на грани фола. США вполне легально могут взять в долгосрочную аренду у любой прибрежной державы 1 (один) квадратный километр линии побережья. Поднимают там американский флаг, устанавливают базу в составе одного строения с гарнизоном в одного морского пехотинца и провозглашают это владение неинкорпорированной территорией Соединенных штатов Америки (аналогия – Гуантанамо).

Как итог – Соединенные штаты Америки по всем международным законам формально становятся прибрежной к Черному морю державой, со всеми вытекающими из этого правами. А именно, они более не ограничены ни максимальным тоннажем, ни ограничением по времени пребывания, могут спокойно проводить сквозь проливы субмарины. И все, что удастся запихнуть под определение «линейный корабль» (конвенция оперирует терминами 1930-х годов): авианосец вряд ли выйдет, но вот, например, универсальный десантный корабль типа «Америка» с палубными F-35B вполне можно.

В последнем варианте стоит ли говорить о том, что Украина вполне может сыграть «в две руки», и к услугам американцев может быть что угодно – например, строящийся на их же деньги центр в Очакове. И да – как тут не вспомнить украинских и российских пропагандистов, которые в свое время так боялись баз НАТО в Крыму…

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»