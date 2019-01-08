СБУ выявила за прошедший год боле семи десятков иностранных разведчиков в Украине

Ведомство пресекло разведывательно-подрывную деятельность иностранных спецслужб в Украине.

В 2018 году контрразведка Службы безопасности Украины выявила 71 лицо, причастное к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что следователями ведомства начато 114 уголовных производств по ст.111 уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Также сообщается, что за год военной контрразведкой СБУ было выявлено 152 боевика оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, 54 из которых задержаны.

Кроме того в СБУ добавили, что в прошлом году сотрудникам ведомства удалось предотвратить восемь терактов на территории Украины, пять из которых раскрыты.

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