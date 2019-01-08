Прогноз для России на 2019 год: аншлюс Беларуси, бедность и другие проблемы

В конце 2018-го в РФ громко заговорили об изменении конституции. Ожидается, что к 2020-му демократию там отменят окончательно.

Российское руководство считает проблемы и неудачи других стран своими достижениями. Москва будто не понимает, что кризис в США по ней ударит даже больнее, чем по самим американцам. Более того, для стран Запада Москва остается удобной «грушей для битья» при возникновении у них внутренних сложностей. В этой связи санкции против окружения Владимира Путина в 2019 году будут значительно усилены, а экономику РФ ожидают поистине жуткие времена, рассказывает на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

Москва, готовясь к плохому сценарию, собирается не бороться с коррупцией, а выжимать все возможные соки из населения. Об этом сообщил сам Владимир Путин, когда посоветовал россиянам не надеяться на государство. Все их сбережения должны перейти государству через рост налогов, акцизов, тарифов, штрафов, пенсионного возраста.

Для этого же сокращаются расходы на образование, медицину и социальную сферу. Правительство РФ уверено, что народ все вытерпит, но некоторые проблемы есть уже сейчас: по опросам, уже примерно год более 90% россиян надеются только на себя. Государство они считают источником проблем и расходов, а не благ и денег.

Поскольку режим много лет подряд персонализировал государство в лице Путина, люди начинают видеть именно в нем причину растущей бедности и ухудшения качества своей жизни. Пропаганда, вещающая об Украине и Западе, прекратила работать еще в 2017 году. Каждые новые местные выборы показывают все более глубокое падение рейтингов партии власти и общего доверия населения к руководству страны.

Кроме того, нельзя забывать об эффекте санкций и намечающемся мировом экономическом кризисе. Из-за западных санкций, отсутствия перспектив и быстрого обнищания населения в конце следующего года в России могут начаться народные волнения. И на этот раз в них будут участвовать не городские хипстеры с белыми ленточками, а простые работяги с монтировками. Это будет очень интересный процесс.

Тут надо упомянуть и еще один важный процесс. В конце 2018 года в России громко заговорили об изменении конституции. Ожидается, что к 2020 году демократию там отменят уже окончательно. При этом Путин превратится из президента в какого-то национального лидера – главу государственного совета или типа того. Так он сможет и далее сохранять власть.

Есть и еще более экзотический вариант – аншлюс Беларуси. В этом случае Путин может стать руководителем объединенного государства. Уже сейчас Москва жестко выкручивает Минску руки, требуя от него вассальной клятвы и частичного отказа от суверенитета. Если Лукашенко сдастся, то на этом процесс не остановится.

Следующей целью для захвата может стать, например, восточная часть Эстонии или Северный Казахстан. Особенно вероятен второй вариант: Нурсултан Назарбаев уже совсем старый и дряхлый, а преемника у него нет.

Когда он все-таки умрет, в Казахстане наверняка начнется хаос и борьба разных кланов за власть. Путин не упустит такой возможности и попробует отхватить себе богатый нефтью Северный Казахстан, населенный этническими русскими. Во всяком случае, ранее он именно так поступил с Украиной.

Иван Яковина, «Новое Время»