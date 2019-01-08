Путин пытается сохранит свою власть путем «глубокой интеграции» Беларуси в Россию, – эксперт

Под предлогом «глубокой интеграции» Москва хочет «инкорпорировать» Беларусь в состав России, что бы обеспечить Путину гарантии его личной безопасности и сохранения власти.

Президент России Владимир Путин ищет пути для обеспечения своего дальнейшего влияния путем создания более тесного союза с Беларусью, сообщает «Bloomberg».

Автор статьи Леонид Бершидский отмечает, что просто выйти на пенсию в 2024 году российский президент не сможет, поскольку не уверен в каких-либо гарантиях личной безопасности, которые мог бы предоставить его преемник.

В 1997 году предшественник Путина Борис Ельцин и белорусский президент Александр Лукашенко подписали рамочный союзный договор. Версия документа 1999 года по существу описывает федерацию двух государств с единой валютой, флагом и эмблемой, общим рынком и единой судебной системой. В частности, предполагается, что им будет руководить Высший госсовет, возглавляемый президентами двух стран на основе ротации, «если они не согласятся иначе».

Лукашенко возглавляет этот орган с 2000 года, но договор никогда не был полностью действующим.

Автор Bloomberg подчеркивает, что Лукашенко рассчитывал получить от союза с РФ только экономические выгоды — такие как дешевая нефть и газ, но не потерю суверенитета. России сначала было дешевле дать ему то, что он хотел, но теперь объединение является политически привлекательным для Путина. В частности, потому, что он сможет взять на себя значительно усиленный Верховный государственный совет в 2024 году, сохранив значительную часть своей власти без изменения конституции.

Кроме того, по мнению журналиста Bloomberg, воссоединение с белорусами также может быть использовано как компенсация россиянам за разрыв с Украиной.

Отмечается, что хотя Лукашенко публично предостерег Россию от попыток поглотить Беларусь, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что слияние РФ и Беларуси не является предметом обсуждения. Против такого сценария выступают и большинство белорусов.

В издании не исключают, что Лукашенко может искать помощи на Западе.

Напомним, в декабре прошлого года Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам сотрудничества с РФ, в ходе которого он отказался называть Россию братским государством, потому что отношения между странами стали восприниматься по-другому.

Ранее он высказал мнение, что под предлогом «глубокой интеграции» Москва хочет «инкорпорировать» Беларусь в состав России.

«Bloomberg»