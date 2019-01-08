В Болгарии бизнесмена обвиняют в лоббирование российских интересов

Арестованный по подозрению в неуплате налогов Банев подозревается в лоббирование российских интересов. Имеются факты свидетельствующие о его тесных контактах с российскими лоббистами.

Болгарского бизнесмена Николая Банева, которого арестовали в октябре 2017 года за уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и злоупотребление служебным положением, обвиняют в лоббировании интересов РФ на территории Болгарии. Заместитель генпрокурора Болгарии Иван Гешев сообщил об этом журналистм, передает «Укринформ».

Отмечается, что во время обыска в камере, где содержался Банев, в коробке из-под сока обнаружили телефон, по которому он разговаривал с российскими лоббистами.

«После проведения экспертизы телефона и распечатки разговоров следователям удалось выяснить, что Баневу предлагали создать в Болгарии Евразийскую народную партию, которая бы занималась лоббированием интересов РФ на территории Болгарии», – заявил Гешев.

Он добавил, что Банев намеревался просить политического убежища в России.

Заместитель генпрокурора подчеркнул, что подобные действия подпадают под статью о государственной измене.

«Бизнесмена Банева арестовали в октябре 2017 года на территории Франции, после чего экстрадировали в Болгарию. Ему предъявили обвинение в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и незаконном присвоении средств.

Состояние Банева оцениваются в более чем полмиллиарда евро», – пишет «Укринформ».

«Укринформ»