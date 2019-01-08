Российская альтернативная история против Томоса. Захватят ли русские Стамбул?

Создание Православной церкви Украины уже будоражит умы российских литераторов, пишущих в жанре альтернативной истории.

Ранее уже препарировалась особенности «альтернативной истории» – главного на сегодня жанра в российской фантастике. Читайте исследование «Об альтернативной истории, как методе информационно-психологической войны». Если вкратце, то суть многочисленных «альтисторических» опусов сводится к тому, что в прошлое попадает «попаданец» (или даже целая ватага оных) и, воспользовавшись «послезнанием» и технологиями будущего, меняет «неправильную» историю на альтернативную реальность, пишет Дмитро Полюхович на страницах «Деловой Столицы».

Мимоходом попаданцы традиционно «мочат в сортирах» и всех врагов Россиюшки – америкосов с наглами (англичанами) и лягушатников с жЫдами (именно так их именуют в опусах). Означенные негодяи мигом побеждаются и низвергаются в пыль (порой с полным геноцидом). В итоге Россия становится единственным мировым гегемоном, а у особо альтернативно одаренных авторов даже галактическим.

Российская форма «альтернативщины» – это модернизированная версия сказки о Емеле и его волшебной щуке. Попаданцы, как и Емеля, получают все, не особо напрягаясь. В роли щуки обычно выступает ноутбук с закачанными из интернета основными знаниями человечества.

Забавно, что и первое, и второе – американское, а не русское изобретение. «Тупые америкосы» придумали и сам попаданческий жанр: Марк Твен, в далеком 1889-м издавший повесть «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», и не подозревал, какую волну графоманского эпигонства породит в России его сатирический памфлет.

В России же этот жанр стал важным элементом пропаганды. Это хорошо прослеживается по тому, кто в книгах показан в качестве врагов «попаданцев». Американцы, англичане и, естественно, евреи, враг вечный и неизменный, а вот по их «гнусным пособникам» можно изучать все изгибы политики Кремля. В начале 2000-х роль Главных Пособников выполняли преимущественно «фашисты»-прибалты. Бандеровцев «попаданцы» тогда тоже мочили, но без особого задора и энтузиазма. Далее список пополнился «грызунами» (грузинами).

Во время подготовки войны против Украины, а особенно с ее началом, на передний план выходят хохлы-бандеровцы. Последние по уровню своей русофобской зловредности даже встали на один уровень с врагами №1 («пиндосами» и «наглами»). Такой чести ранее не удосуживались ни прибалты, ни грузины, ни даже поляки.

Здраво рассудив, что эпопея вокруг Томоса не должна пройти мимо чутко реагирующих на злобу дня «альтернативщиков», автор решил просмотреть новинки попаданческого жанра.

То ли по инерции, то ли еще не придумав, как можно раскрыть важную и актуальную тему, российские фантасты и сегодня в своей массе продолжают окучивать давно избитые сюжеты по «переигрыванию» Отечественной и русско-японской войн. Здесь отдельно порадовал персонаж, пишущий под красноречивым псевдонимом Ватный Василий Колорадович.

Если «перенос» к товарищу Сталину всяких разных «ополченцев Новороссии» давно вызывает оскомину даже у почитателей жанра, то в опусе Ватного «23-я бригада» в 1938-й попадает целая бригада «ихтамнетов» со всем вооружением и боеприпасами. Правда, Василий Колорадович все же помещает российских витязей не в «Новороссию», а на российско-украинскую границу. В первых же абзацах читаем (орфография и прочее сохранены):

«В результате люмпеновской подрывной деятельности своих несменяемых правительств за 25 лет Украина превратились в государство-химеру, управляемую большими и важными дяденьками из Вашингтона и выполняла важную для своих хозяев задачу, создавать постоянный очаг напряженности для властей российской Федерации. Не смотря на то, что уже четыре года идёт война на юго-востоке Украины, Москве удалось не допустить втягивания Российских вооруженных сил в открытый военный конфликт с Украиной, не смотря на все старании киевской Хунты.

Российская разведка имела хорошую агентуру на территории «небратьев» и своевременно успевала реагировать на готовящиеся военные провокации, собирая в кулак под видом учений огромные группировки войск, готовых обрушится на упоротых укро вояк не соблюдающих Минские соглашения, пугая «храбрых хлопцев» и как, бы намекая, что не стоит, да не стоит сейчас думать о военном решении донбасского вопроса, а то плохо будет».

Далее все как всегда в подобных произведениях. Сталин получает не только новейшие вооружения, знания и технологии, но и целую кучу специалистов. Что было потом, сказать сложно: перелистывать, пусть даже по диагонали этот бред желания не появилось… И, таки да, уважаемый Василий, слово «Россия» даже отпетые русофобы пишут с большой буквы.

Здраво рассудив, что томосную тему нужно искать среди произведений, находящихся в процессе написания, автор принялся исследовать литературный форум «В вихре времен», где альтернативщики выставляют свои черновики.

Первым под препарацию попал некий Михаил Ланцов. Это не только один из наиболее плодовитых мастеров жанра альтернативной истории, но и обладатель едва ли не самого чуткого политического нюха, уступающего, разве что, способностям выдающегося российского гимнописца Сергея Михалкова, ныне покойного.

Изучение свежепишущегося романа «Иван Московский. Первые шаги» сперва показалось очередным «промахом».

Следует заметить, что, ознакомившись только с одним произведением господина Ланцова, остальные можно и не читать. Лекала не меняются и все довольно однообразно и уныло: сознание нашего современника вселяется в тело известного исторического персонажа – лучше царя, но и наследник престола или, там, маршал какой тоже подойдут. Потом безудержное «прогрессорство», использование «послезнания», массовое откапывание кладов и весь мир у ног. Естественно, что для драйва в каждом произведении присутствуют враги как явные, так и тайные. Без врагов – никак.

«Иван Московский» оказался из той же категории. Наш современник вселяется в тело Ивана Молодого – сына Ивана III Великого и далее все как всегда… Но, немного полистав опус, автор наткнулся на фрагмент, который дал понять, ради чего вся эта писанина затеяна:

– Отец, а кто посеял смуту среди добрых христиан?, – обращается царевич– «попаданец» к Ивану III, – Кто поставил в Киеве митрополита всея Руси, презрев Москву? Ради чего? Не ради раздора ли промеж честных христиан? Чьими руками он сотворен? Разве то латиняне сделали? Нет. Они бы, может, и рады, да не угнаться латинянам за эллинами в коварстве. А тем зачем такую пакость делать? Тут все еще проще. Дабы услужить хозяевам своим.

– Хозяевам? – Нахмурился отец.

– Ты разве не знаешь, что православные эллины Афона присягнули магометанскому султану осман аж за несколько лет до того, как тот взял Константинополь? И что они за измену ту любовью большой его пользуются и защитой. Разве не оттого они воду мутят промеж добрых христиан? Разве не от того, стараются сталкивать их лбами и ослаблять всемерно?

И далее:

Ныне же, служа османскому султану, эллины делают все возможное, чтобы рассорить христиан между собой и ослабить. Ведь это в интересах султана.

Естественно этот поворот сюжета не случаен. Как и понятны аналогии, и что под тогдашним султаном подразумеваются исключительно нынешние «пиндосы».

После этого читать пришлось более внимательно. В итоге выяснилось, что и жену великого князя отравили те же самые коварные греки, чтобы тот в итоге женился на ставленнице Константинополя Софье Палеолог. Мол, через нее негодники хотели взять Москву на короткий поводок.

Книга пока не дописана, но из того что есть видно: именно Вселенский патриархат здесь будет Главным Тайным Врагом возрождающейся альтернативной России. Особенно учитывая, что с традиционными «пиндосами» в XV веке напряженка, а коварные «наглы» – пока мелкое и невлиятельное королевство.

В этом же опусе автор раскрывает и роль Московской церкви (тогда еще не патриархии):

…Ничего умнее они не придумали, как надавить на Новгород (тогда еще не порабощенный Москвой) через архиепископа, поставленного туда Москвой. Умно? Очень! Потому что не прошло и полугода, как тот самый архиепископ побежал выпрашивать подтверждения должности в Киев, попытавшись переметнулся из московской митрополии в киевскую. То есть Иван III своими руками, сам, обрубил единственный канал политического воздействия на новгородцев.

То есть Ланцов прямо признает, что Московская церковь – это не вера, а политический инструмент!

Чем завершится книга, пока неясно. Скорее всего, захватом Константинополя, воздвижением креста на Святой Софие и живописным развешиванием обитателей Фанара на ближайших кипарисах. Заметим, что по условиям жанра каждый уважающий себя попаданец просто обязан захватить Стамбул-Константинополь, как и расстрелять Хрущева. Без этого – никак.

Можно смело предположить, что опус Ланцова – только первая ласточка в серии «попаданческих» произведений на тему «альтернативного Томоса». Пылая желанием помочь русским фантастам в их нелегком творчестве, рискнем предложить несколько «томосных» тем. Подаем в стиле традиционных аннотаций для произведений данного жанра.

1. Настоятель храма Святого русского воина Евгения Родионова отец Онуфрий из Урюпинска, поехал на Донбасс воевать за Новороссию и стал капелланом в одном из подразделений армии «ДНР». Однажды он закрыл собой от крупнокалиберного укроповского снаряда целый класс донецких школьников, трех их учителей вместе с завучем и молоденькой студенткой-практиканткой.

Очнувшись после взрыва он обнаружил себя в 1962-м в теле стамбульского беспризорника. Сможет ли отец Онуфрий ликвидировать офицера турецкой армии Димитриоса Архондониса, и не дать ему стать русофобским патриархом Варфоломеем I? Удастся ли русскому патриоту спасти Россиюшку от грядущего Томоса, особенно учитывая, что ему будет противостоять заброшенный в прошлое отряд вооруженных до зубов «правосеков»?

2. При помощи ученых из Сколково знаменитый «ночной волк» и профессиональный патриот Александр Залдостанов вместе со своим верным мотоциклом и любимой косметичкой переносится в 1952 год. Сможет ли Александр, несмотря на происки клики Хрущева и недобитых бандеровцев из дивизии «Галичина», прорваться на прием к товарищу Сталину и убедить его сбросить атомную бомбу на Стамбул, чтобы спасти Россию от грядущего русофобского Томоса? Удастся ли ему спасти Русский мир и чем ему придется пожертвовать ради этой святой цели?

Дмитро Полюхович, «Деловая Столица»