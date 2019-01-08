Автокефалия Православной церкви Украины. О переломном моменте и признание в православном мире

Украина теперь живет в процессе признания церковной независимости.

Самый важный год за несколько столетий истории украинского православия. Был преодолен раскол и наконец создана легитимная независимая украинская церковь. В 2019‑м главной задачей будет утвердить ее легитимность, а также не допустить нового раскола и конфликтов на религиозной почве, пишет на страницах «Нового Времени» профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе, глава отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви в 2007-2009 годах Кирилл Говорун.

Благодаря совместным усилиям Вселенского патриархата, украинской власти и многих представителей украинских православных церквей разделение между миллионами православных украинцев, существовавшее в течение почти 30 лет после объявления независимости, было преодолено. В результате три церкви, две из которых были неканоническими (нелегитимными с точки зрения вселенского православия), превратились в две каноничные: создана независимая украинская и осталась существовать русская церковь.

Различное административное подчинение может привести в 2019‑м к новому разделению. Например, если УПЦ Московского патриархата продолжит идти путем самоизоляции. В таком случае она окажется в ситуации раскола – такого же, в каком ранее обвиняла неканонические церкви.

Путь самоизоляции, избранный УПЦ МП, – это еще и путь конфронтации: с украинским обществом, вселенским православием и независимой церковью Украины. Такое поведение российской церковной структуры в Украине станет проверкой на зрелость для нашей страны.

Легко предсказать провокации против УПЦ МП со стороны радикально настроенных групп, тем более что она сама готова провоцировать неадекватное отношение к себе. В том, чтобы УПЦ МП стала объектом и субъектом провокаций, заинтересована прежде всего Россия, планирующая использовать их для подрыва репутации Украины за рубежом. Поэтому государство не на словах, а на деле должно продемонстрировать, что защищает не одну церковь, а прежде всего выбор людей ходить в ту или иную церковь.

Пока лишь запущены механизмы создания независимой украинской церкви, однако процесс ее формирования не завершен. Его важной составляющей является рецепция новой церковной структуры глобальным православием. В отличие от католической церкви, где окончательную точку ставит один человек – римский папа, в православии вопросы решаются соборным голосом всех поместных церквей.

Иногда окончания процесса рецепции нужно ждать очень долго. Так, по всей видимости, будет и в случае Украины. 2019‑й станет переломным в процессе признания украинской церковной независимости.

Необходимо, чтобы механизмы администрирования и соборности в новой церкви сразу заработали и продемонстрировали, что она состоялась. Церковной и госдипломатии придется приложить немало усилий, чтобы с Украинской автокефальной церковью начали считаться в православном мире. Ее признание Вселенским патриархатом является очень важным и даже ключевым, но все же недостаточным для полной легитимности.

Степень признания независимой украинской церкви в православном мире будет влиять на то, насколько активно к ней станут присоединяться приходы и даже целые епархии Московского патриархата. Вначале медленно и постепенно. Но если независимая церковь продемонстрирует стабильность, процесс ускорится по экспоненте. Важно, чтобы это произошло уже в 2019‑м.

Кирилл Говорун, «Новое Время»