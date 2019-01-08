Украина продолжает оставаться основным объектом информационной войны России

Прокремлевская дезинформация об Украине нацелена на аудиторию в России, в Украине и в третьих странах, включая Запад.

В 2018 году Украина фигурировала в 461 из тысячи случаев дезинформации в российских СМИ. Аналитики проекта «EU vs Disinformation» (ЕС против дезинформации) сообщают об этом на основание проведенных исследований.

«Спустя 5 лет с начала военного конфликта использование Кремлем информационного оружия против Украины не сократилось: в сообщениях прокремлевских СМИ информация об Украине все еще подается наиболее искаженной», – отмечают аналитики.

«Прокремлевская дезинформация об Украине нацелена на аудиторию в России, в Украине и в третьих странах, включая Запад. Внутренней аудитории РФ показывает сообщения, направленные на дегуманизацию украинцев и показывают украинскую власть современными последователями нацизма», – заявляют эксперты.

Украинскую же аудиторию российские СМИ пытаются деморализовать, умаляя военные возможности Украины с целью снизить моральный дух в конфликте с РФ.

«Западной аудитории и международному сообществу прокремлевские СМИ пытаются представить Украину виновной в продолжающемся конфликте с РФ. Без сомнениия, ставить под сомнение ответственность РФ было целью долгосрочной кампании дезинформации, которая привела к недавней эскалации конфликта в Азовском море. Подобная стратегия также была ключевой в попытках посеять сомнения в роли РФ в катастрофе малайзийского «Боинга» MH17», – отмечают аналитики.

В 2018 году из 212 сообщений в разделе «anti-fake» независимого российского издания «Инсайдер» 60 касались Украины, в т.ч. Крыма. Дезинформация содержалась в сообщениях российских государственных СМИ об иностранных долгах Украины, армии и о президенте.

Отдельный блок дезинформации российских СМИ направлен на представление событий Революции Достоинства и изменений после них как «провал».

Аналитики приводят пример продемонстрированное на росТВ интервью с предполагаемым «разочарованным украинцем», который оказался актером из Беларуси.

«Если западная аудитория поверит в такого рода сообщения, дополненные заявлениями, что Украина не является реальным государством и что украинцы и россияне – один народ, Кремль может надеяться, что Запад изменит отношение к поддержке Украины», – отмечают эксперты.

«EU vs Disinformation» был создан в рамках кампании, направленной на улучшение прогнозирования, рассмотрения и реагирования на прокремлевскую дезинформацию и организован Оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям «East StratCom Task Force».

Группа была создана решением глав государств и правительств ЕС в марте 2015 года для противодействия российским дезинформационным кампаниям.

«EU vs Disinformation»