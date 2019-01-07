Карточный домик российской церкви. Цимбалюк о российской реакции на подписанный томос

В России Украине снов угрожают кровавыми событиями, после обретения автокефалии Православной церкви Украины.

Плохой Варфоломей, совсем плохой Порошенко и очень-очень нехорошие американцы. Реакция России на Томос об автокефалии Православной церкви Украины, – об этом рассказывает в своем видеоблоге корреспондент «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк.

Президент России Владимир Путин много говорил о православии, о церкви и других темах. Только все это в ключе «правильности» России и «неправильности» Украины.

Путин опять заговори о «гонениях на русское православие» в Украине, о «гражданской войне» на религиозной почве. Но самое важное – страх из-за потери Русской православной церковью имущества в Украине, приходов, храмов.

Вторит ему и патриарх Московский Кирилл, повторяющий слово в слово те же самые тезисы.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»