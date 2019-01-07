Украина не позволит России оккупировать Азовское море, – Порошенко

Порошенко заявил, что Россия не имеет права решать за Украину, как ей использовать Азовское море и Керченский пролив.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что Украина будет использовать Керченский пролив и Азовское море в соответствии с международным правом. В интервью «CNN Turk» президент сказал, что Украина никогда не признает оккупацию Азовского моря, которую Россия пытается сейчас осуществить, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«Мы настаиваем на международном праве, мы будем использовать Керченский пролив и Азовское море», – подчеркнул президент Украины.

Порошенко подчеркнул, что Азовское море зона экономической активности мультимилионной агломерации на востоке Украины. «Мне ненавистна мысль, что Россия будет решать за суверенную и независимую Украину, как нам использовать Азовское море. Мы не позволим этого», – сказал президент.

Порошенко вспомнил в этом контексте захват украинских кораблей, которые попробовали пройти Керченским проливом.

«Регулярные российские войска под российским флагом напали на военное судно украинского флота, открыли огонь из 30-мм орудия, без всякой причины открыли огонь по моим морякам, начав штурмовую операцию, провоцируя украинцев открыть огонь. Мы имеем видео, радиоперехваты, спутниковые снимки – у нас есть всё. В нейтральных водах Черного моря, недалеко от Турции, кстати», – сказал президент.

«И Россия говорит о провокации? Это открытые международные воды, это внутренние украинские воды. Есть международное право и двусторонний договор, где Керченский пролив это совместный пролив, относящийся и к Украине, и к России. И это был всего лишь плановый переход из Одессы в Мариуполь для ротации этих двух малых военных судов», – добавил он.

Президент также обратил внимание на вопросы безопасности в Черном море. Он подчеркнул, что это очень важный вопрос и для всех государств черноморского региона – Украины, Турции, Болгарии, Румынии, Грузии. «Только Россия пытается дестабилизировать ситуацию», – заявил Порошенко турецким журналистам.

Пресс-служба президента Украины