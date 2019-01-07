Украина подал иск в ЕСПЧ по захвату Россией украинских моряков в Керченском проливе

Правительство требует признать факт нарушения Россией прав украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захвата в плен Керченском проливе.

Украина подала в Европейский суд по правам человека иск против России из-за захвата украинских моряков у Керченского пролива. Заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина сообщил об этом в Facebook в понедельник.

«Правительство Украины выполнило инструкции суда и подало 7 января 2019 года полноценное заявление по делу # 55855/18», – написал он.

Хто весь Святвечір закінчує міждержавну заяву проти Росії щодо порушення прав українських моряків, ті Секретаріт… Опубліковано Іваном Ліщиною Понеділок, 7 січня 2019 р.

Лищина пояснил, что правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24-х украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захвата моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, их незаконного содержания в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной ответственности.

«Правительство Украины считает, что при этом были нарушены ст. 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции», – добавил замминистра.

Упомянутые статьи Европейской конвенции по правам человека касаются, в частности, права на жизнь, запрета пыток, права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливый суд.

«Украинско-Российское обозрение»