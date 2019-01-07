Томос можно увидеть в Киеве до вечера 7 января

Томос об автокефалии Православной Церкви Украины вернется на некоторое время в Стамбул для подписи членами синода Вселенского патриархата.

Томос будет представлен для всеобщего обозрения в Трапезном храме Софии Киевской только 7 января до 19:00, сообщил настоятель храма отец Петр, пишет «Радио Свобода».

Ранее во время трансляции Рождественского богослужения из Софийского собора представитель Минкультуры сообщил, что томос «вернется на некоторое время в Стамбул для подписи членами синода Вселенского патриархата».

«Это очень важная реликвия, имеет большую ценность для церкви и для государства. Далее мы подумаем, где его лучше положить, возможно, будет сделана копия. Мы только ночью сегодня прилетели. Что было, на том и решили остановиться. Кроме того, сегодня Рождество и хотели связать одно с другим. Завтра мы это все решим, будет собираться руководство и решит, как и что дальше будет», – сообщил отец Петр.

Посмотреть на Томос пришли сотни людей, очередь из желающих протянулась за ворота Софии Киевской.

Как сообщил отец Петр, документ, который положили между толстыми слоями стекла, позволяют фотографировать, однако приблизиться к нему вплотную или прикоснуться невозможно – желающим помешают охранники, которые являются работниками Госслужбы охраны.

Тем временем, руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш в ходе трансляции на украинских телеканалах из Софийского собора в понедельник в Киеве сообщил, что томос вернется на некоторое время в Стамбул, передает «Громадське».

«Томос будет до вечера понедельника выставлен для того, чтобы кто захочет, мог подойти и увидеть этот уникальный документ… В ближайшие дни он возвратится в Стамбул в Константинопольский патриархат, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом Варфоломеем. Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского святейшего синода патриархата», – сказал он.

«Буквально через два дня состоится синод, где будет это сделано, и тогда уже томос, окончательно и навсегда, возвратится в Украину и будет сохраняться в особых условиях», – добавил Юраш.

«Радио Свобода»