Они должны взорвать Украину изнутри.

В Москве аплодируют тому, как Зеленский «издевается над бандеровцами, ведет Украину к 3-му Майдану и федерализации», – рассказывает в своем видеосюжете на «Рой ТВ» рупор «русского мира» Максим Калашников

Писатель подчеркивает, что использование персонажей вроде Владимира Зеленского на украинских президентских выборах может позволить Кремлю взорвать общественно-политическую ситуацию и реализовать проект «федерализации» страны.

Поддерживает мнение Калашникова и Анатолий Вассерман, полностью согласный с ролью «радикального клоуна» Зеленского в политическом поле Украины как одного из дестабилизаторов общественно-политической жизни.

Основные надежды Калашников возлагает на скрытую финансовую поддержку Кремлем кандидата в президенты Зеленского, а не только Юлии Тимошенко, как это происходит сейчас. Калашников прямо предлагает Кремлю воспользоваться этой идей.

Писатель считает, что введение Украины в состояние политической турбулентности позволит отряхнуть от пыли изживший себя проект «Новороссии» и вдохнуть в него новую жизнь. А для этого русским национал-патриотам нужна смута.

Максим Калашников, «Рой ТВ»