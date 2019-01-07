Я не хочу мира, я хочу, что бы Родина была свободной, – ветеран АТО Мамалуй

Кандидат, обещающий мир и умалчивающий, что мир достижим лишь ценой сдачи территории страны, ценой предательства и измены – такой кандидат лжец.
Я не очень в курсе за Томос, поскольку не воцерковленный; наверное, для многих это важно. Ну, раз важно, то пусть будет, пишет на своей странице в Facebook ветеран АТО «судья-снайпер» Александр Мамалуй.
ОК.
Безвизом, как все, пользуюсь: да, намного удобнее, хотя проблем с получением виз и раньше не имел.
2 ОК.
Я буду голосовать за действующего Президента, за Порошенко, но не из-за безвиза и Томоса.
Я не жду от будущего Президента, чтобы он мне что-то дал.
Что мне надо – я или взял, или возьму.
Более того, вполне допускаю, что остальные кандидаты вполне себе приличные люди. Мира хотят. Мирные, значит, люди-то.
Но есть нюанс:
они хотят мира.
А Порошенко хочет Победы.
Я не очень в курсе за Томос, поскольку не воцерковленный; наверное, для многих это важно. Ну, раз важно, то пусть…
Опубліковано Alexandr Mamaluy Субота, 5 січня 2019 р.
И все: мне этого достаточно, и я больше ничего знать не хочу.
И когда новоиспеченный кандидат (Зеленский ли, Гриценко, Тимошенко – не важно: одинаково) говорит мне с экрана: парень, ты будешь меньше платить за газ, мы договоримся с Путиным, остановим войну, наши ребята не будут гибнуть, ля-ля-тополя – я очень интересуюсь:
где Ты, новый кандидат, был, такой красивый, летом 14-го, когда мы донецкую пыль жрали, отбирая у сепарни наши города и поселки?
Где Ты был, такой дипломатичный, когда осенью 14-го нас арта с землей перемешивала?
Где Ты был, такой толерантный, когда зимой 14-15 мы в ледяной грязи ползали? Где ТЫ, гладкий, был, когда у нас пальцы к винтовкам примерзали?!
Где был Порошенко я знаю: он нами командовал.
Хорошо ли, плохо ли, правильно иль нет – не нам судить: на то историки есть и теоретики оперативного искусства. У каждого свой фронт: у солдата один, у Главнокомандующего другой, у Верховного Главнокомандующего – третий. И если страна, весной 14-го на волоске висевшая, сохранилась как государство, враг остановлен, армия воссоздается – значит глобально правильных решений было больше, чем ошибочных.
А вот где Ты был, кандидат, такой весь из себя мирный? И что такого ты сделал для Победы, что считаешь себя вправе обещать дать мир воюющей стране?
Какой такой ценой – мир?
Любой?
Не знаю как кто – а я на любую не готов.
Вы, панове новоиспеченные кандидаты, обещаете нам мир – без Крыма?
Без Донецка?
Без Луганска?
Спасибо, я такой мир в гробу видал.
Мне без надобности.
Нам Вся эта страна нужна – она вся нам Родина.
А вам, видимо, нет…
Но человек, который говорит:
– парень, вас будут призывать до тех пор, пока мы не победим – а когда это будет, от вас, хлопцы, зависит;
– братан, вот тебе взвод – воюй, а боеприпасы, ордена и посмертные выплаты за Отчизной не заржавеют;
– друже, враг силен и коварен, но мы будем драться, потому, что драться за Родину – правильно, а сдавать ее врагу – позор и мерзость,
такой человек говорит Правду.
Потому, что Победы можно достичь только так.
Он говорит малоприятные вещи, но он уважает меня уже потому, что мне не врет.
А кандидат, обещающий мир, но умалчивающий, что мир достижим лишь ценой сдачи территории страны, ценой предательства и измены – такой кандидат лжец. Он меня за идиота держит, но я не идиот, и красивой сказочкой меня не купишь.
Я не хочу мира. Я хочу, чтобы Родина была свободна.
Я хочу войти в Севастополь.
В Донецк.
В Луганск.
И Порошенко хочет того же.
А Вы?
Александр Мамалуй, Facebook