Я не хочу мира, я хочу, что бы Родина была свободной, – ветеран АТО Мамалуй

Кандидат, обещающий мир и умалчивающий, что мир достижим лишь ценой сдачи территории страны, ценой предательства и измены – такой кандидат лжец.

Я не очень в курсе за Томос, поскольку не воцерковленный; наверное, для многих это важно. Ну, раз важно, то пусть будет, пишет на своей странице в Facebook ветеран АТО «судья-снайпер» Александр Мамалуй.

ОК.

Безвизом, как все, пользуюсь: да, намного удобнее, хотя проблем с получением виз и раньше не имел.

2 ОК.

Я буду голосовать за действующего Президента, за Порошенко, но не из-за безвиза и Томоса.

Я не жду от будущего Президента, чтобы он мне что-то дал.

Что мне надо – я или взял, или возьму.

Более того, вполне допускаю, что остальные кандидаты вполне себе приличные люди. Мира хотят. Мирные, значит, люди-то.

Но есть нюанс:

они хотят мира.

А Порошенко хочет Победы.

Я не очень в курсе за Томос, поскольку не воцерковленный; наверное, для многих это важно. Ну, раз важно, то пусть… Опубліковано Alexandr Mamaluy Субота, 5 січня 2019 р.

И все: мне этого достаточно, и я больше ничего знать не хочу.

И когда новоиспеченный кандидат (Зеленский ли, Гриценко, Тимошенко – не важно: одинаково) говорит мне с экрана: парень, ты будешь меньше платить за газ, мы договоримся с Путиным, остановим войну, наши ребята не будут гибнуть, ля-ля-тополя – я очень интересуюсь:

где Ты, новый кандидат, был, такой красивый, летом 14-го, когда мы донецкую пыль жрали, отбирая у сепарни наши города и поселки?

Где Ты был, такой дипломатичный, когда осенью 14-го нас арта с землей перемешивала?

Где Ты был, такой толерантный, когда зимой 14-15 мы в ледяной грязи ползали? Где ТЫ, гладкий, был, когда у нас пальцы к винтовкам примерзали?!

Где был Порошенко я знаю: он нами командовал.

Хорошо ли, плохо ли, правильно иль нет – не нам судить: на то историки есть и теоретики оперативного искусства. У каждого свой фронт: у солдата один, у Главнокомандующего другой, у Верховного Главнокомандующего – третий. И если страна, весной 14-го на волоске висевшая, сохранилась как государство, враг остановлен, армия воссоздается – значит глобально правильных решений было больше, чем ошибочных.

А вот где Ты был, кандидат, такой весь из себя мирный? И что такого ты сделал для Победы, что считаешь себя вправе обещать дать мир воюющей стране?

Какой такой ценой – мир?

Любой?

Не знаю как кто – а я на любую не готов.

Вы, панове новоиспеченные кандидаты, обещаете нам мир – без Крыма?

Без Донецка?

Без Луганска?

Спасибо, я такой мир в гробу видал.

Мне без надобности.

Нам Вся эта страна нужна – она вся нам Родина.

А вам, видимо, нет…

Но человек, который говорит:

– парень, вас будут призывать до тех пор, пока мы не победим – а когда это будет, от вас, хлопцы, зависит;

– братан, вот тебе взвод – воюй, а боеприпасы, ордена и посмертные выплаты за Отчизной не заржавеют;

– друже, враг силен и коварен, но мы будем драться, потому, что драться за Родину – правильно, а сдавать ее врагу – позор и мерзость,

такой человек говорит Правду.

Потому, что Победы можно достичь только так.

Он говорит малоприятные вещи, но он уважает меня уже потому, что мне не врет.

А кандидат, обещающий мир, но умалчивающий, что мир достижим лишь ценой сдачи территории страны, ценой предательства и измены – такой кандидат лжец. Он меня за идиота держит, но я не идиот, и красивой сказочкой меня не купишь.

Я не хочу мира. Я хочу, чтобы Родина была свободна.

Я хочу войти в Севастополь.

В Донецк.

В Луганск.

И Порошенко хочет того же.

А Вы?

Александр Мамалуй, Facebook