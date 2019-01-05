Кремлевский фейкомет в «Der Spiegel». Разоблачение агента российского влияния Релотиуса

Скандал с фейками в «Der Spiegel» должен возродить дискуссию об агентурном проникновении РФ в западные СМИ. Еще в советские времена КГБ последовательно искал возможности проникновения в западные СМИ для проведения операций влияния.

Разоблачение журналиста немецкого издания «Der Spiegel» Клааса Релотиуса, который годами подделывал материалы для своих статей, стало настоящим шоком и остро поставило вопрос о наличии действенных инструментов контроля за дезинформацией в медиа-сообществе, пишет на страницах «International Policy Digest» Александр Данилюк, перевод подготовлен агентством «Левый Берег».

В деле Релотиуса поражает не только то, что он смог годами обманывать своих читателей и коллег, но и то, что распространяя ложь и выдумки, он сделал блестящую карьеру и достиг высокого признания в профессии. Лауреат премии Европейской прессы в 2017 году, премии CNN – в 2014 году, премии «Немецкий репортер» в 2013, 2015, 2016, 2018 годах Клаас Релотиус признал, что фейковых было не менее 14 его репортажей, часть из которых также были номинированы и получили журналистские премии.

Примечательно, что даже после разоблачения Релотиуса редакция «Der Spiegel» поддерживала его, заявляя, что журналист стал жертвой клеветы. И только после появления неопровержимых доказательств была вынуждена признать факт обмана. В декабре 2018 Релотуис был уволен из «Der Spiegel» и лишен своих многочисленных журналистских наград.

Скандал приобрел геополитическую окраску после того, как посол США в ФРГ Ричард Гренелл в своем открытом письме обвинил «Der Spiegel» в «анти-американизме» и фактической придумывании Релотиусом негативных историй о США, которые составляли существенную часть его репортажей. Посол также призвал провести независимое расследование нарушения журналистских стандартов редакцией «Der Spiegel», которая не проводила никакой проверки фактов в материалах Релотиуса и других журналистов.

Главный редактор журнала в своем ответе признал нарушение стандартов, однако отрицает наличие в редакции любой антиамериканской предвзятости.

Стоит отметить, что в истории «Der Spiegel» уже были когда-то громкие, а сегодня уже подзабытые политические скандалы. В начале 60-х годов журнал опубликовал серию расследований журналиста Конрада Ахлерса, в которых остро критиковался, обвинялся в непрофессионализме и коррупции тогдашний министр обороны ФРГ Франц Йозеф Штраус, который также был председателем Христианско-социального союза – ключевой немецкой правоцентристской партии.

Пиком противостояния стало обнародование журналом в октябре 1962 года документов Минобороны, согласно которым ФРГ якобы не была готова к советской агрессии. Последствиями скандала, ставшем известным как «Spiegel-Affäre», стало переформатирование парламентской коалиции и отставка Штрауса.

Согласно свидетельств офицера внешней разведки КГБ Ильи Джирквелова, сбежавшего на Запад, конфликт между Штраусом и «Der Spiegel» был частью советской специальной операции, целью которой была дискредитация Штрауса, который имел высокие шансы стать следующим канцлером ФРГ.

Неизвестно о наличии каких-либо формальных отношений между Конрадом Ахлерсом и советскими спецслужбами, однако он явно имел собственную политическую заинтересованность в скандале, поскольку был активистом оппозиционной Социал-демократической партии. После прихода к власти социал-демократов он сначала возглавил пресс-службу канцлера Вилли Брандта, а затем стал Государственным секретарем прессы и информации.

Ситуация с «Der Spiegel» не была исключительной. СССР последовательно искал возможности проникновения в западные СМИ, которые были остро необходимы для проведения эффективных операций влияния – так называемых «активных мероприятий». В КГБ был также специальный отдел, который занимался вербовкой и инфильтрацией собственных агентов в СМИ, созданными на Западе российскими и советскими иммигрантами.

Однако главным приоритетом советских спецслужб, по словам экс-руководителя внешней разведки КГБ генерала Олега Калугина, была инфильтрация собственной агентуры в американское «Радио Свобода». Количество даже вскрытых советских агентов среди журналистов «Радио Свобода» свидетельствует о промышленных масштабах этой инфильтрации.

Наиболее успешным из раскрытых был агент КГБ Олег Туманов, который к 1986 году работал главным редактором Русской службы «Радио Свобода» и имел непосредственное влияние не только на редакционную, но и на кадровую политику службы. В течении восьми лет он отвечал за назначение каждого сотрудника русской службы радио. На советские спецслужбы также работала его жена Ольга Туманова, бывшая журналистка британского BBC, которая позже стала преподавателем русского языка в американской разведшколе в Европе.

Примечательно, что Олег Туманов, как и другой советский агент Юрий Марин, который также был сотрудником «Радио Свобода» не были уличены американской контрразведкой, а об их сотрудничестве с КГБ стало известно только после их бегства в СССР.

Для инфильтрации в другие подразделения «Радио Свобода» активно использовались сотрудники спецслужб других стран-членов Варшавского блока. Среди известных советских агентов на радио можно особо отметить Анджея Чеховича, Павла Менаржика и Христана Христова, работавших соответственно на советскую разведку Польши, Чехословакии и Болгарии. По возвращении в страны советского блока их показания о шпионской и манипулятивной природе деятельности «Радио Свобода» стали основой широкой международной кампании по дискредитации радио.

Несмотря на популярное в 90-х годах мнение, что с развалом СССР практика засылки и использования агентуры на «Радио Свобода» и в другие западные СМИ завершилась, российские спецслужбы не только не отозвали уже имеющуюся агентуру, но с высокой вероятностью продолжали наращивать там собственные способности. Этому также способствовало ослабление внимания западных контрразведок, которое и в годы «холодной войны» как мы видим, было не слишком успешными в выявлении советской агентуры в собственных медиа.

В пользу этой версии свидетельствует достаточно регулярные скандалы, связанные с внезапным изменением ценностей журналистами западных медиа в бывших советских странах. К примеру, экс-руководитель киевского бюро «Радио Свобода» Анна Герман после долгих лет работы в демократических западных СМИ неожиданно в 2004 году за несколько месяцев до президентских выборов присоединилась к команде авторитарного пророссийского политика Виктора Януковича, где быстро стала одним из лидеров.

Такая же трансформация произошла с другим руководителем «Радио Свобода» Владимиром Малинковичем.

Среди свежих примеров стоит вспомнить российского журналиста Андрея Бабицкого. Он работал с «Радио Свобода» с 1989 года, а с 2009 года стал редактором «Эхо Кавказа» (русскоязычного проекта «Радио Свобода», который транслировался в Грузии). «Эхо Кавказа» практически сразу стало объектом острой критики за использование российских нарративов в оценке грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов, а также российской агрессии против Грузии в 2008 году.

Несмотря на это Андрей Бабицкий продолжал работать и был уволен с «Радио Свобода» лишь в 2014 году после публичной поддержки российской агрессии против Украины. После освобождения Бабицкий помогал создавать телеканал на территории оккупированного Россией Донбасса, а затем начал работать на известном российском пропагандистском канале LIFE.

Конечно, можно считать стечением обстоятельств как эти случаи, так и историю с Клаасом Релотиусом. Однако в условиях гибридной войны, где для формирования общественного мнения и качественного вмешательства в выборы России чрезвычайно необходимы авторитетные и респектабельные западные СМИ, важностью инфильтрации в такие СМИ завербованных журналистов и редакторов нельзя пренебрегать.

Главным вопросом сегодня должен стать не вопрос нарушения Релотиусом журналистских стандартов, а вопрос его мотивации их нарушать, а также мотивации членов жюри различных журналистских премий так высоко оценивать его «фейк сториз». Конечно, в жюри таких премий, как правило, входят уважаемые и признанные журналисты. Однако именно таким до разоблачения был и сам Релотиус.

Александр Данилюк, «International Policy Digest»