Московский патриархат отреагировал на известие о томосе об автокефалии Православной церкви Украины

Российская православная церковь заявляет, что подписанием томоса для украинской церкви патриарх Варфоломей «окончательно оторвал себя от мирового православия».

В РПЦ утверждают, что «подписание томоса ничтожно с точки зрения канонов и трагично для Варфоломея и его сторонников, подписавших сегодня свою духовную капитуляцию». Пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси священник Александр Волков заявил об этом информагентству «ТАСС», комментируя подписанный Константинопольским патриархом Варфоломеем томос для Православной церкви Украины.

«Патриарх Варфоломей сегодня окончательно оторвал себя от мирового православия, вступив в раскол», — сказал он.

Напомним, что сегодня патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины.

«ТАСС»