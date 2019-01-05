ОБСЕ зафиксировала танки оккупантов вблизи Калиново-Борщеватое

В отчете СММ ОБСЕ, указано, что оккупационные силы России размещают тяжелое вооружение и военную технику с нарушением установленных линий отвода.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) уведомила, что российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности и снова разместили танки возле Калиново-Борщеватое. Пресс-служба Операции объединенных сил (ООС) распространила это сообщение в Facebook.

В отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованном 4 января 2019 года, указано, что боевики Российской Федерации размещают тяжелое вооружение и военную технику с нарушением установленных линий отвода.

«Мини-БПЛА СММ в неподконтрольных властям Украины западных и северо-западных районах Луганской области зафиксировал размещение четырех танков (Т-72) ориентировочно за 1,5 км на запад от поселка Калиново-Борщеватоеи вероятно единицу тяжелого вооружения (неустановленного типа) у Молодежного», – сообщили в пресс-центре.

Также продолжаются факты отсутствия в местах постоянного хранения тяжелого вооружения за пределами соответствующих линий отвода.

«Так, 03 января, наблюдатели СММ в очередной раз отметили, что до сих пор не хватает одной самоходной гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и семерых буксируваних гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм). Также наблюдатели Миссии впервые зафиксировали одну новую единицу вооружения», – заявили в пресс-центре.

Пресс-служба ООС