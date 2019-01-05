Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины

Передача Томоса предстоятелю украинской церкви митрополит Епифани состоится завтра. 7 января томос привезут в Киев и покажут во время литургии в соборе Святой Софии.

В Стамбуле в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось подписание Томоса для Православной церкви в Украине Вселенским патриархом Варфоломеем, передает «УНН».

Подписанию Томоса предшествовала молитва в Патриаршем храме Св. Георгия.

После церемонии подписания выступили Вселенский Патриарх Варфоломей, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и Президент Украины Петр Порошенко.

На церемонии также присутствовали участники украинской делегации, среди которых, в частности, председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Велась трансляция с места важного для Украины и Православной церкви Украины события.

Томос для України: церемонія підписання Томос для України: церемонія підписанняТранслюємо наживо Опубліковано Радіо Свобода Пʼятниця, 4 січня 2019 р.

Ожидается, что передача Томоса состоится завтра, 6 января, в 8.30. Сразу после этого будет проведен праздничный молебен.

Ранее сообщалось, что митрополит Епифаний 7 января проведет литургию в соборе Святой Софии. Во время богослужения в соборе будет находиться Томос.

Напомним, 15 декабря 2018 года была создана Православная церковь в Украине, объединившая УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний, получивший титул митрополита Киевского и всея Украины. Раньше такой титул был у Онуфрия.

«УНН»