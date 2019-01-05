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Новости

Порошенко и Эрдоган обсудили вопрос освобождения украинских политузников из тюрем России

Пресс-служба президента Украины
05 января 2019

Президент Украины Порошенко обсудил с президентом Турции Эрдоганом освобождение украинских политзаключенных из тюрем России. Президент Украины прибыл в Стамбул на вручение Томоса.

В Стамбуле Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на сайте главы украинского государства.

«Особое внимание было уделено мерам по освобождению незаконно заключенных украинских граждан из российских тюрем, а также обеспечению прав граждан Украины, в том числе крымских татар, на территории Крыма в условиях российской оккупации», – говорится в сообщении.

Во время переговоров лидеры двух государств обсудили также перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли.

Порошенко поблагодарил Эрдогана за соавторство Турции в принятой в декабре 2018 резолюции Генеральной ассамблеи ООН по осуждению милитаризации российской стороной Крыма и Азовского моря.

Порошенко в составе украинской делегации прибыл сегодня в Стамбул на церемонию вручения Томосу Православной церкви Украины.

Пресс-служба президента Украины

Tags: Петр Порошенко, политузники, Россия, Турция, Украина, Эрдоган

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