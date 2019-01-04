Патриарх Варфоломей призвал предстоятелей поместных церквей поддержать томос для Украины

Такое обращение содержится в его письме адресованном патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей.

Вселенский патриарх Варфоломей призвал патриархов и архиепископов автокефальных православных церквей поддержать предоставление автокефалии Православной церкви Украины. Письмо патриарха Варфоломея с призывом к предстоятелям поместных церквей опубликовнно порталом «Ortodoxia Info».

«Реализация всех наших усилий ожидается 6 января, в день Богоявления, на котором мы намерены предоставить Томос об автокефалии и провести совместную службу с предстоятелем автокефальной православной церкви Украины», – говорится в письме Вселенского Патриарха Варфоломея к патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей.

Отмечается, что на Фанар уже начали прибывать представители украинского духовенства. В то же время иерархи поместных православных церквей должны проанализировать детали письма, чтобы продолжить работу над признанием новой церкви.

В письме Варфоломей призывает патриархов и архиепископов автокефальных православных церквей признать Украинскую церковь автокефальной.

«Если мы решим игнорировать наших братьев, которые переживают моменты агонии в Украине, мы не будем иметь никакого оправдания в судный день», – подчеркнул Варфоломей.

«Ortodoxia Info»