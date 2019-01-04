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Новости

За прошедший год СБУ выявило в Украине более полутора сотен участников терорганизаций

СБУ
04 января 2019

За год в Украине было предотвращено восемь терактов, большая часть из которых была раскрыта.

В течение 2018 работники СБУ задержали 54 участника террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», сообщает пресс-служба СБУ, в пятницу.

Указывается, что всего за год было выявлено 152 участника террористических организаций.

«Начато 850 уголовных производств, 144 обвинительных приговора вступили в законную силу», – заявляют в СБУ.

Также сообщается, что в 2018 году было предотвращено 8 террористических актов на территории Украины, 5 из них было раскрыто.

Согласно информации СБУ, за 2016-2018 года было предотвращено 28 терактов.

СБУ

Tags: сбу, теракты, терроризм, Украина

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