В Россия намерены обвинить Украину в подготовке терактов

Военное руководство России готовит почву для оправдания собственной агрессии против Украины в Азовско-Черноморском бассейне.

Россия планирует сфабриковать очередные информационные поводы для дискредитации Украины. Полковник Александр Мотузяник заявил об этом в пятницу во время брифинга Минобороны.

По его словам стране-агрессору это необходимо для усиления антиукраинской информационной кампании и «оправдание агрессивных действий в Азово-Черноморском регионе».

По его словам, российская сторона готовит обвинения Украины в якобы подготовке террористических актов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и АР Крым.

«Кроме того, не исключается проведение Россией диверсий на собственных объектах критической инфраструктуры, таких как ТЭС, порты, мосты, предприятия, использующие в производстве вредные вещества, на транспорте и т.д. с последующим обвинением украинской стороны в причастности к их совершению», – заявил Мотузяник.

Он добавил, что такие действия являются очередной провокацией Российской Федерации против Украины.

Министерство обороны Украины