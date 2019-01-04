В Виннице представители московского клира провели акцию протеста

Представители московского клира протестуют против переименования церкви Московского патриархата в Украине, которое требуется в соответствии с принятым законом.

В пятницу, 4 января, священнослужители московской церкви устроили шествие по центральной улице Винницы, сообщает «UA:Винница».

Сначала священнослужители провели митинг возле здания облгосадминистрации. Они держали в руках плакаты с призывом «прекратить гонения на УПЦ МП».

Затем они направились к Майдану Независимости, а оттуда – к Спасо-Преображенскому кафедральному собору.

Как сообщает «Depo.Винница», в акции приняли участие около 100 священнослужителей трех епархий области: Тульчинской, Могилев-Подольской и Винницкой.

У Вінниці на Майдані Незалежності зібрались представники УПЦ (МП) Опубліковано UA: Вінниця Пʼятниця, 4 січня 2019 р.

Перед началом шествия священники провели общее собрание.

Напомним, 20 декабря Верховная Рада обязала УПЦ МП сменить название. Законопроект №5309, поддержанный 240 голосами, гласит, что религиозная организация, управляющий центр которой находится в государстве-агрессоре, обязана указать это в своем названии. УПЦ МП отказалась менять название и решила идти в Конституционный Суд.

Патриарх Московский Кирилл (Гундяев) заявил, что смена названия УПЦ МП «чревата кровавыми конфликтами».

«UA:Винница»