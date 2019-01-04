123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Зона "русского мира"

Русскоязычные СМИ на службе русского рейха. Муждабаев о том, кто хуже – «писатели» или читатели

Айдер Муждабаев, YouTube
04 января 2019

Российские масс-медиа работают строго в повестке Кремля, формируя «виртуальную» реальность, которые поддерживают читатели.

В Интернете нашел видео своего выступления год назад на Форуме свободной России в Вильнюсе, которое мало кто смотрел, – рассказывает Айдер Муждабаев в ролике размещенном на YouTube-канале.

О ситуации в российских медиа и в головах потребителей их продукции. Ничего не изменилось, все актуально, процессы в русском рейхе абсолютно логичны и необратимы – и в медиа, и в головах у людей.

Айдер Муждабаев, YouTube

Tags: Айдер Муждабаев, крым, Общество, Россия, Украина

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены