Русскоязычные СМИ на службе русского рейха. Муждабаев о том, кто хуже – «писатели» или читатели

Российские масс-медиа работают строго в повестке Кремля, формируя «виртуальную» реальность, которые поддерживают читатели.

В Интернете нашел видео своего выступления год назад на Форуме свободной России в Вильнюсе, которое мало кто смотрел, – рассказывает Айдер Муждабаев в ролике размещенном на YouTube-канале.

О ситуации в российских медиа и в головах потребителей их продукции. Ничего не изменилось, все актуально, процессы в русском рейхе абсолютно логичны и необратимы – и в медиа, и в головах у людей.

Айдер Муждабаев, YouTube