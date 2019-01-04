Новогодние пророчества Путина: что объединяет взрывы в Магнитогорске с морпехом Уиланом?

Был ли инцидент в Магнитогорске терактом или нет, но он привнес элемент страха, а морпех Уилан этот страх персонализировал.

2019 год сразу же ознаменовался взятием информационных высот. В России же информационный фон оказался агрессивным по своей сути. Речь, во-первых, о трагических событиях в Магнитогорске, включая как обрушение секции жилого дома №164 по улице Карла Маркса, так и непонятный инцидент с маршруткой неподалеку – на улице Ленина, пишет редакция «Деловой Столицы».

А во-вторых, о задержании в Москве бывшего американского морпеха Пола Уилана по обвинению в шпионаже. Причем и взрыв в доме случился, и о задержании Уилана стало известно в один день – 31 декабря.

Теракт или конспирология?

В четверг, 3 января, российское МЧС объявило об окончании поисковых работ. Спасатели достали из-под завалов дома 39 тел. Официальной версией о причине обрушения является взрыв бытового газа. Следком РФ даже открыл дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В то же время, ряд факторов вынудил российские СМИ и соцсети предполагать, что это был теракт. И ключевым выступил как раз взрыв газового баллона в маршрутке «Газель» 1 января, в результате которого погибли три человека, вроде как находившиеся внутри.

Даже не столько взрыв, сколько упорное молчание правоохранительных органов, которое выступает катализатором распространения слухов, догадок, версий. В сети также были опубликованы видео, на которых слышатся звуки, похожие на стрельбу, предшествующие взрыву. Кроме того, на скриншотах из роликов видны некие люди, которые держат в руках предметы, напоминающие по внешнему виду оружие.

Всего этого оказалось достаточно, чтобы в прессе и появилась гипотеза о террористах, которых силовики «брали» в той самой маршрутке. В частности известно, что в маршрутке погибли трое террористов, а еще одному удалось сбежать. Они, по версии журналистов, готовили теракт в одном из ТЦ города, а в вышеупомянутом доме готовили взрывчатку.

И вполне вероятно, что не газ тому причиной, в подтверждение этого масс-медиа приводят слова еще одного анонимного источника, «много лет работающего в газовой службе одного из городов Челябинской области»: «Чтобы произошел взрыв такой силы, недостаточно забыть выключить конфорку и чиркнуть спичкой. Должна быть огромная концентрация. Этого можно добиться фактически только умышленно. Либо это не газ».

Со ссылкой на источники утверждается, что в квартире №316 на третьем этаже были найдены остатки взрывчатого вещества – гексогена. Квартиру же, говорится в материале, 30 декабря снял некий мужчина из Средней Азии (указывают на Таджикистан), а уже примерно в 5:30 31 декабря прогремел взрыв.

Силовики якобы изучают записи камер и видят мужчину, покидающего дом 31 декабря без вещей. «Проводят оперативные мероприятия и устанавливают, что он может быть причастен к экстремистской деятельности», – пишет издание. Исходя из версии СМИ, взрыв получается произошел по неосторожности.

Целью-то был, напомним, торговый центр. Череда событий, описываемая в материале, не завершается, поскольку в ходе проверок в ТЦ по всему городу – в торговом центре «Континент» на камерах видят бездомного, выудившего из урны устройство. Это взрывчатка с сотовым телефоном, и бездомный ее обезвредил ради телефона, порвав провода. В телефоне находят номера, начинается спецоперация, частью которой вероятно и был инцидент с маршруткой.

Но и это не все. Четвертый-то, по сообщениям росСМИ и пабликов, ускользнул. Поздно вечером 1 января в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» пишут, что, дескать, на соседней с злополучным домом улице – проспекте Ленина – проведена эвакуация жильцов 8-9 этажей дома то ли №84, то ли №91.

На месте, как утверждают в соцсетях, видели ОМОН и кинологов. Сообщение подхватывает и издание «Медуза», корреспондентам которой жильцы, ссылаясь на правоохранителей, сказали, что эвакуация проводится из-за «бомбы». Правда на следующий день – утром 2 января – на месте были журналисты «Радио Свобода» и один из жильцов 84-го дома заявил, что все это слухи и никакой эвакуации не было. А все тот же Znak пишет, что четвертого «террориста» убили на съемной квартире уже днем 2 января.

Отдает, конечно, конспирологией. Однако действительно есть подозрительные моменты, вынуждающие как российские СМИ, так и пользователей сомневаться в официальной версии и выражать недовольство молчанием силовиков.

Правда чего бы этим самым силовикам не признать, что это теракт, осуществленный некой группировкой, в частности «Исламским государством»? Тем более, что ФСБ периодически рапортует о срыве терактов и задержании экстремистов.

Если события в Магнитогорске на самом деле были актом терроризма, то от этого руководство РФ могло бы получить немалую выгоду. В тон призывам к единению и сплоченности в новогоднем обращении Путина, которое, очевидно, к моменту взрыва в Магнитогорске было уже записано, ведь должно было быть показано на Дальнем Востоке на девять часов раньше, чем в Москве.

С другой стороны, возможно конечно, что признание инцидента терактом стало бы и демонстрации слабости, плохой подготовленности, если не откровенной глупости спецслужб. В любом случае, взрывы в Магнитогорске стали прекрасной аргументацией для россиян прислушаться к поздравлению Путина, чьи рейтинги стремительно падают. Кстати, как и история с задержанием «американского шпиона». В контексте нужного для Кремля информационного выхлопа два события взаимосвязаны.

Американо-канадско-британский шпион

Как известно, бывшего морпеха и копа на полставки из Челси Сити (штат Мичиган), ныне главы службы безопасности в компании Borg Warner, занимающейся продажей автозапчастей, Пола Уилана, согласно сообщению ФСБ от 31 декабря, «повязали» 28 декабря. В Москве долго тянули с официальным обвинением в шпионаже, и наконец озвучили его 3 января. Задержание, как сообщается, произошло в его номере в отеле «Метрополь».

В столицу РФ, по словам Дэвида Уилана, его брата, дважды участник операций в Ираке, прибыл по просьбе друга, который женился на россиянке. Он попросил Уилана помочь со свадьбой в качестве логиста грубо говоря – показать гостям, где метро, помочь сориентироваться в дикой российской местности и т.п.

Взяли же его, по утверждению «Росбалта», с USB-накопителем, на котором, мол, был полный список сотрудников некой спецслужбы, после встречи с россиянином. С кем – не сообщается. После Уилана поместили в «Лефортово».

Госдепартамент США потребовал допуска консулов к Уилану, но, к слову, риторика американской стороны была весьма сдержанной и дипломатической. Почему? Задержан же гражданин Соединенных Штатов. Может быть по той причине, что сам Пол Уилан – достаточно любопытная фигура.

Как пишут американские СМИ, в частности The New York Times, Уилан питал теплые чувства к России, Путину и Трампу. Он с 2006 года частенько приезжает в РФ – примерно каждые полгода – потусоваться, покататься в российских поездах, заполучить в свою коллекцию очередной подстаканник для чая.

Уилан также через сеть (даже завел страницу в «ВКонтакте») завел знакомства со многими россиянами, среди которых бывшие и не бывшие военные или люди, каким-то образом связанные с флотскими, Минобороны, авиацией. Правда все они низких званий. Так что Уилан мог общаться с ними не ради неких секретных сведений, а просто потому что сам был военными – в чине старшего сержанта.

Правда был понижен в звании после военного трибунала в 2008 году из-за воровства. Бывшие сотрудники ЦРУ сказали NYT, что суд стал бы «черной меткой» для Уилана, если бы он решил податься в разведчики. Кроме того, агенты американской (да и любой другой в любой стране) разведки действуют в России под прикрытием дипломатических паспортов, чтобы максимальным наказанием в случае раскрытия была депортация.

И зачем, спрашивается, Москве такой «шпион», который любит Россию? Да еще и с гражданством оказалось не все так просто. Сперва МИД Канады объявил о том, что Уилан уроженец Канады. А в ночь на 4 января на страницах The Times появился материал о том, что экс-морпех подданный Великобритании.

Его брат пояснил, что члены семьи Уиланов – выходцы из окрестностей Бирмингема, и бывали в Британии, чтобы навестить родственников. На первый взгляд это может вызвать трудности, если Москва планировала сыграть в переговоры с Вашингтоном, чтобы выменять Марию Бутину.

Однако зачем Москве такой обмен, если Бутину, которая месяц назад признала свою вину, с большей долей вероятности депортируют в Россию уже в ближайшее время. Форсировать обмен, чтобы не дать ей сболтнуть лишнего, тоже не имеет смысла, поскольку все, что хотело знать американское следствие, Бутина уже выложила.

Так что Пол Уилан очевидно стал «сакральной жертвой». Между прочим, всем иностранцам, соблазнившимся российским нефтедолларом или «русским миром», стоит в ином свете взглянуть на свое присутствие в России. История с экс-морпехом показала, что Кремль без промедления пожертвует такими «друзьями» из-за рубежа, если возникнет необходимость.

В целом же посыл внутреннему потребителю, напуганному событиями в Магнитогорске, очевиден: на Западе враги, не забывайте. Один из них даже задержан в столице. Эти враги смеются над нашей трагедией в Магнитогорске, а продвигаемая в СМИ версия о теракте им (врагам) выгодна, потому что таким образом демонстрируется слабость силовых структур в РФ. Серьезно. Такие тезисы присутствуют в российском медиапространстве. Ну, и бонусом Кремль получил возможность нервы мотать сразу трем странам.

«Деловая Столица»