Муждабаев: Большая война с Россией неизбежна. История Беларуси это подтверждает

Беларуси уже не существует, это осталось оформить документально. Русский фюрер Путин хочет СССР 2.0.

Течение времени ускоряется. Я давно говорил своим знакомым белорусам, что при Путине с мыслью о даже формально независимом государстве им придется расстаться, – рассказывает Айдер Муждабаев в ролике размещенном на YouTube-канале.

Кто-то соглашался и подтверждал, кто-то спорил – это уже неважно. Я много раз писал, что аншлюс Беларуси не просто неизбежен, а для фюрера Путина – обязателен. Такова логика любого рейха, русский – не исключение.

Там была Австрия, тут – Беларусь. Все четко, объяснимо, логично. Давно запрограммированный аншлюс происходит сейчас на наших глазах. Скоро все станет явным: общие гимн, герб, флаг, президент (царь), общие границы уже давно, как и военное/КГБшное единство.

Беларуси не существует, это осталось оформить документально. Аналитики, писавшие, что «батька не согласится», думаю, уже правят/удаляют откуда могут свою инфантильную писанину.

Фюреру нужен «возрожденный Союз», как воздух, это было ясно всегда, с аннексии Крыма – уже на все сто процентов. И вы думаете случайно недавно опубликовали опрос «независимого» социологического центра «Левада» про самую высокую (66%) ностальгию русских по СССР?

Понимайте рейх! Там таких случайностей не бывает. Все сигналы Кремля публичны, надо иметь очень немного мозга, чтобы эти сигналы расшифровать. И еще один секрет аналитики по России: на основе фактов и наблюдений всегда прогнозируй худшее – угадаешь.

Это правило никогда не подводило меня. Далее Путин пойдет аннексировать Балтийское море («защищать «Северный поток-2», имущество и стратегические интересы России», тут возможно все, включая теракты). Далее – везде, любым способом, куда и как он сможет залезть. Западные политики инфантильны, общества – разжижены тихой комфортной жизнью.

Всему этому в лежащие годы придет конец. Единственная страна, которая всерьез противостоит рейху, – Украина. Нам будет тяжелее всего. Нас он тоже обязательно захочет прибрать. Он не остановится и не успокоится. Это просто логика, никакое не паникерство.

К этому надо быть готовыми, надо быть как можно сильней. Война неизбежна и обязательна. Если мы будем сопротивляться, Запад будет вынужден нам (себе) помогать. Иначе он не очухается.

Надо понимать, что войны нам не миновать. Отложите свои розовые очки, свои невменяемых кандидатов в «переговорщики» с фюрером. Учитесь стрелять, поражать врага. Создавайте отряды народной обороны.

Помогайте армии, кто чем может. Только отчаянное сопротивление остановит врага. Надеюсь, что во власти есть те, кто это понимает и будет помогать. Но это НАШЕ дело в первую очередь.

Военное положение надо не отменять, а ужесточать. Выборы проводить только если вся военная/политическая ситуация в стране под контролем, но при первой вероятности хаоса – любые выборы к черту.

Надо выжить – стране, всем, каждому из нас. К любому развитию событий надо быть готовыми в любую минуту. Хоть в новогоднюю, хоть в рождественскую ночь, хоть в любую. Враг беспринципен, непредсказуем (тактически), вероломен. Поблажек он нам не даст.

В какой форме начнется большая мировая война – кто ж ее знает. Поэтому надо готовиться ко всему. И на реальном, и на гибридном фронте.

Айдер Муждабаев, YouTube