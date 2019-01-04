СБУ задержала пулеметчика российских оккупационных сил на Донбассе

Оперативники спецслужбы установили, что уроженец Горловки присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористов в сентябре 2014 года.

Сотрудники военной контрразведки СБУ совместно с военнослужащими задержали на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил боевика террористической организации «ДНР», говорится в сообщении ведомства от 4 января.

«Там он был пулеметчиком так называемой «народной милиции» и участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции. В феврале 2015 года руководители группировки назначили злоумышленника оператором противотанковой управляемой ракеты ПТУР», – говорят в СБУ.

В спецслужбе отмечают, что обучение по огневой подготовке участников незаконных вооруженных формирований осуществляли кадровые военные РФ.

По данным СБУ, в 2018 году злоумышленника вернули на «должность» пулеметчика одного из подразделений террористов.

Отмечается, что в рамках зарегистрированного следователями СБУ уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

СБУ