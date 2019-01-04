У России есть последний шанс вернуться к соблюдению ракетного договора, – Столтенберг

У НАТО нет ракет в Европе, тогда как у России есть новое вооружение представляющее реальную угрозу европейским странам.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Россия вернется к выполнению ракетного договора (ДРСМД). Столтенберг заявил об этом сегодня в интервью немецкому агентству «DPA».

«Важно то, что у России есть последний шанс вернуться в ДРСМД. В том случае, если Россия не будет вновь привержена договору, мы столкнемся с большой проблемой», – отметил генсек альянса.

«В Европе нет новых американских ракет, но есть новые российские ракеты, и это ставит весь договор под угрозу. Ракета SSC-8 является мобильной, трудно обнаруживаемой, способной к ядерному воздействию, сокращает время предупреждения и может достичь европейских городов. И тем самым Россия снижает порог применения ядерного оружия», – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что у НАТО «есть много потенциальных способов реагирования», но не раскрыл подробности этих способов.

«Поэтому сейчас нам нужна тщательная оценка последствий, анализ различных вариантов, а затем […] согласованный ответ НАТО. Мы не будем слишком остро реагировать, но в то же время мы должны ответить, если Россия продолжит нарушать договор», – отметил Столтенберг.

В начале декабря прошлого года Столтенберг заявлял, что блок НАТО должен готовиться к жизни без ДРСМД.

Напомним, в конце 2018 года США передали партнерам по Североатлантическому альянсу доказательства нарушения российской стороной ДРСМД. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД, так как российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

«DPA»